МВД КР предупреждает о росте риска квартирных краж в новогодние каникулы

В период новогодних и рождественских праздников, когда многие граждане уезжают из города или страны, возрастает риск квартирных краж. Об этом предупреждает пресс-служба МВД.

В милиции отмечают, что злоумышленники нередко пользуются длительным отсутствием хозяев жилья.

В целях предупреждения краж из квартир и частных домов МВД КР рекомендует гражданам соблюдать следующие меры безопасности:

перед отъездом убедитесь, что входные двери и окна надежно закрыты, при необходимости установите дополнительные запирающие устройства;

не оставляйте ключи в почтовых ящиках, под ковриками и в других легкодоступных местах;

по возможности установите охранную сигнализацию и системы видеонаблюдения;

попросите соседей или родственников периодически проверять квартиру;

воздержитесь от публикации в социальных сетях информации о своем отъезде и месте отдыха.

Кроме того, подключение жилья к централизованной охране обеспечивает оперативное реагирование на тревожные сигналы и существенно повышает уровень защиты имущества.

В МВД призвали граждан проявлять бдительность и ответственность, отметив, что соблюдение простых мер безопасности поможет сохранить имущество и провести праздничные дни без происшествий.