Общество

США выделят почти $6 миллиардов на глобальную борьбу с ВИЧ

В США принят новый пакет финансирования борьбы с ВИЧ/СПИДом на сумму $5,88 миллиарда. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, документ предусматривает выделение $4,6 миллиарда на поддержку программ по ВИЧ в рамках стратегии America First Global Health, $1,25 миллиарда — в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также $45 миллионов — на поддержку деятельности Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Американские инвестиции обеспечат оказание жизненно важной помощи миллионам людей на планете и будут способствовать сохранению эффективности и результативности глобального реагирования на ВИЧ.

Останемся без лекарств? Глобальный фонд приостанавливает некоторые инвестиции

«Стремление ЮНЭЙДС — ликвидировать СПИД как угрозу общественному здоровью к 2030 году. На протяжении более двух десятилетий именно американские инвестиции были ведущей движущей силой глобального прогресса, позволив спасти миллионы жизней и поддержать страны в борьбе с эпидемией», — говорится в сообщении.

ЮНЕЭЙДС заявила о готовности максимально эффективно использовать выделенные средства, предоставляя странам и сообществам техническую экспертизу, данные и стратегическую поддержку, а также тесно сотрудничая с правительством США, Глобальным фондом и национальными партнерами.

Напомним, Кыргызстан и Глобальный фонд подписали контракт на получение гранта на сумму более $27 миллионов на 2024-2026 годы.
