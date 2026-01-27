18:55
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больше осужденных мигрантов

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на коллегии Минюста заявила о необходимости активизировать работу по передаче осужденных в России иностранцев в их родные государства.

По ее словам, к ней регулярно обращаются гражданки Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана с просьбой помочь перевести их родственников в исправительные учреждения родной страны.

Читайте по теме
В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев

«К сожалению, из-за длительных сроков рассмотрения ходатайств, несоответствия национальных норм и международных соглашений решение этих вопросов затягивается. С учетом трудностей осуществления переводов документов, недостаточного владения русским языком, передачи посылок эти люди особенно страдают», — указывает Москалькова.

Министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на коллегии, представил данные: в 2025 году Россия передала на родину в два раза больше иностранных осужденных, чем в 2024 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2022-м. Министр отметил, что «важно не сбавлять темпов» и добиваться «кардинального снижения» численности иностранцев в российских исправительных учреждениях.

По словам министра, передача таких осужденных в родные страны «значительно облегчает» нагрузку на уголовно-исполнительную систему России. Более того, это повышает шанс осужденных на исправление и возвращение к законопослушной жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359505/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению РФ соглашения по мигрантам
Депутат предлагает внедрить приложение «Бизнес Тундук» для мигрантов
Реестр контролируемых лиц. КР просит Россию упростить процедуру выхода из него
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
Россия проведет эксперимент по целевому набору мигрантов на работу
В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж
В России определят условия для пребывания детей мигрантов
В ряде регионов России начали ограничивать долю мигрантов в строительстве
Депутат Олий Мажлиса обратился к гражданам Узбекистана с призывом покинуть РФ
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
27 января, вторник
18:44
В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больше осужденных мигрантов В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больш...
18:35
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
18:20
Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения
18:20
Человечество не готово. Бесконтрольное развитие ИИ несет катастрофические риски
18:02
Новые комплексы фиксации нарушений установили на проспекте Айтматова в Бишкеке