В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больше осужденных мигрантов

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на коллегии Минюста заявила о необходимости активизировать работу по передаче осужденных в России иностранцев в их родные государства.

По ее словам, к ней регулярно обращаются гражданки Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана с просьбой помочь перевести их родственников в исправительные учреждения родной страны.

Читайте по теме В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев

«К сожалению, из-за длительных сроков рассмотрения ходатайств, несоответствия национальных норм и международных соглашений решение этих вопросов затягивается. С учетом трудностей осуществления переводов документов, недостаточного владения русским языком, передачи посылок эти люди особенно страдают», — указывает Москалькова.

Министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на коллегии, представил данные: в 2025 году Россия передала на родину в два раза больше иностранных осужденных, чем в 2024 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2022-м. Министр отметил, что «важно не сбавлять темпов» и добиваться «кардинального снижения» численности иностранцев в российских исправительных учреждениях.

По словам министра, передача таких осужденных в родные страны «значительно облегчает» нагрузку на уголовно-исполнительную систему России. Более того, это повышает шанс осужденных на исправление и возвращение к законопослушной жизни.