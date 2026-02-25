15:34
Депутат ЖК требует упростить правила въезда в страну бывшим гражданам КР

Действующий порядок пребывания иностранцев в Кыргызстане создает трудности для бывших граждан КР. Об этом заявила депутат Махабат Мавлянова на заседании Жогорку Кенеша.

Она напомнила, что, согласно положению, принятому в октябре 2023 года, иностранцы после месяца пребывания в стране не могут въехать повторно в течение двух месяцев.

По мнению парламентария, такие условия создают серьезные препятствия для мигрантов, сохранивших связь с родиной.

«У них здесь остались родители, родственники. Возникают ситуации, когда близкие болеют или случаются другие обстоятельства, а наши бывшие граждане не могут приехать из-за этих ограничений», — подчеркнула Махабат Мавлянова.

В связи с этим депутат призвала кабмин пересмотреть положение и смягчить условия въезда для бывших соотечественников.
