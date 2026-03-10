21:30
Общество

В Кузбассе мигрантам с патентами запретили работать по 43 направлениям

Перечень направлений, в которых запрещено работать иностранцам в Кемеровской области в 2026 году, расширен до 43 наименований. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В 2025-м запрет действовал в 24 видах экономической деятельности, включая сферы образования, охраны детства, пассажирских перевозок, подбора персонала и здравоохранения. В новом документе список значительно расширен.

Среди направлений, закрытых для трудовой деятельности мигрантов, указаны производство удобрений и лекарств, торговля легковыми и грузовыми автомобилями, выпуск жидкого топлива, добыча руд, а также деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания.
https://24.kg/obschestvo/365376/
