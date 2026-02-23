12:06
В 2025 году на родину привезены тела 456 умерших за рубежом кыргызстанцев

В 2025 году в Кыргызстан привезли 456 тел граждан, умерших в разных странах мира. Об этом сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По его словам, на эти цели потрачено 53 миллиона сомов.

«У нас есть бюджет, Минфин ежегодно выделяет средства. Например, из России привезти тело стоит 70 тысяч рублей, из США — $8 тысяч. Для каждого государства свои расценки в зависимости от стоимости перелета. Раньше в случае смерти кыргызстанцев за границей деньги собирали диаспоры. Сейчас, когда граждане к нам обращаются, мы за один день можем перевести деньги», — сказал замминистра.

Депутат Болот Сагынаев отметил, что посольства других стран договариваются с иностранными партнерами о выделении участков на кладбищах в случае смерти их граждан в этих государствах. Он призвал МИД КР также провести переговоры по данному вопросу. 
