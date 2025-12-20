Редкое природное явление. В Саудовской Аравии выпал снег

Непогода в Саудовской Аравии преподнесла новый сюрприз местным жителям и гостям королевства — в ряде регионов выпал снег. Об этом сообщает издание Al Arabia.

Отмечается, что снег накрыл Табук, температура воздуха опустилась до −4 градусов.

В горных районах Табука и Хаиля, в частности близ горы Джэбаль-эль-Лауз, снегом покрылись обширные территории. Редкой возможностью покататься на лыжах, санях и просто прогуляться по снегу воспользовались местные жители и гости региона, чьи видео быстро стали вирусными в социальных сетях.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии ранее выпустил предупреждение о возможном резком падении температуры и вероятности снегопадов по причине эффекта глубокого циклона, обрушившегося на регион.

Из-за непрекращающихся с 16 декабря непогоды и гололеда все школы в Эр-Рияде переведены на дистанционное обучение. Генеральный директорат гражданской обороны призвал население соблюдать осторожность и избегать поездок в долины. Многие жители, однако, восприняли погодную аномалию с восторгом.