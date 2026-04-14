10:18
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили главы МИД Кыргызстана и Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор со своим коллегой из Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Жээнбек Кулубаев отметил важность сохранения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, выразив от имени президента Садыра Жапарова искреннюю солидарность с братским народом Саудовской Аравии.

Стороны также выразили надежду на скорейшую деэскалацию ситуации, возобновление политико-дипломатического диалога и принятие конкретных мер, направленных на восстановление мира и стабильности в регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370175/
просмотров: 305
Версия для печати
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
14 апреля, вторник
10:17
В Сокулукском районе семь детей-сирот обеспечили земельными участками В Сокулукском районе семь детей-сирот обеспечили земель...
10:16
Владельцев огнестрельного оружия проверяют в Бишкеке
10:15
Комитет ЖК поддержал выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя
10:14
Наезд в Бишкеке: водитель сбил женщину и протащил инспектора, пытаясь скрыться
10:07
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана