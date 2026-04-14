Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили главы МИД Кыргызстана и Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор со своим коллегой из Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Жээнбек Кулубаев отметил важность сохранения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, выразив от имени президента Садыра Жапарова искреннюю солидарность с братским народом Саудовской Аравии.

Стороны также выразили надежду на скорейшую деэскалацию ситуации, возобновление политико-дипломатического диалога и принятие конкретных мер, направленных на восстановление мира и стабильности в регионе.