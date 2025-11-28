12:53
Общество

Правительство РФ одобрило соглашение с Саудовской Аравией о безвизовом режиме

Правительство России одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

«Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия», — говорится в распоряжении.

Напомним, 15 сентября вступил в силу безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай.
