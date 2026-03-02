20:51
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Посол Кыргызстана в Саудовской Аравии сделал срочное обращение

Посол Кыргызстана в Саудовской Аравии Улукбек Марипов сообщил, что дипломатическое представительство работает в усиленном режиме из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, по поручению президента и Министерства иностранных дел обеспечивается постоянный мониторинг безопасности граждан КР, находящихся в королевстве.

В обращении, опубликованном в социальных сетях, дипломат подчеркнул, что посольство находится на прямой связи со студентами, паломниками и кыргызстанцами, временно проживающими в Саудовской Аравии.

По его словам, по линии муфтията, Национального агентства по делам религий, а также при участии кыргызской общины созданы оперативные штабные группы, которые координируют помощь паломникам и контролируют их безопасность.

Улукбек Марипов отметил, что:

  • аэропорты Саудовской Аравии продолжают работать в относительно стабильном режиме;
  • внутренняя авиация функционирует без перебоев;
  • часть международных авиакомпаний сократила рейсы, но вылеты саудовских авиалиний осуществляются по расписанию;
  • с гражданами, находящимися в соседнем Бахрейне, также установлена постоянная связь — оттуда обратились 35 человек.

«Мы ведем мониторинг буквально по часам. Если обстановка изменится и возникнут риски, мы незамедлительно проинформируем наших граждан и примем необходимые меры. Пусть Всевышний сохранит мир и нигде не будет войны», — заявил посол. 

Для срочной связи с дипломатическим представительством КР в Саудовской Аравии (прямой номер): +966583769945.
