Общество

В Саудовской Аравии разрешили продажу алкоголя обеспеченным иностранцам

Саудовская Аравия сделала очередной шаг к либерализации своих строгих правил, связанных с оборотом алкоголя. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, власти страны разрешили покупку алкогольной продукции немусульманам — иностранным гражданам с официальным доходом от 50 тысяч саудовских риалов в месяц (около $13,3 тысячи).

По данным агентства, доступ к алкоголю предоставляется только после подтверждения уровня дохода. Покупателям необходимо предъявить справку о зарплате, чтобы получить право посещать единственный легальный магазин алкоголя в Эр-Рияде. Эта торговая точка открылась в прошлом году и ранее обслуживала исключительно дипломатов, однако теперь расширила доступ для иностранцев со статусом премиум-резидентов.

Источники Bloomberg уточнили, что продажи осуществляются по системе ежемесячной квоты, основанной на балльной системе. Кроме того, в двух других городах государства уже ведется строительство новых специализированных магазинов.

Смягчение ограничений на продажу алкоголя — часть широких реформ Саудовской Аравии, направленных на либерализацию общественных норм и создание привлекательных условий для международного бизнеса. Ранее в стране отменили запрет на вождение автомобилей для женщин, легализовали массовые развлекательные мероприятия и начали развивать туристическую отрасль.
