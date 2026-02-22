Бизнес в Эр-Рияде: как Назира Ибраим кызы продвигает партнерство с королевством

Назира Ибраим кызы поступила в университет в 14 лет, выиграла дело против Министерства юстиции, еще будучи студенткой, и успела пройти путь от кыргызских судов до международных экономических проектов в Саудовской Аравии.

Сегодня она представитель Торгово-промышленной палаты КР в Эр-Рияде и строит мост между кыргызским бизнесом и одной из самых быстро меняющихся экономик мира.

Фото из архива собеседницы. Назира Ибраим кызы

— Выросла в семье мигрантов, мои родители часто были вдали от меня — не из-за амбиций, а из-за ответственности, чтобы дать мне шанс, которого у них не было. Я в безмерном долгу перед ними за их веру и поддержку, которая меня ведет до сих пор.

Я научилась читать с малых лет, поэтому пошла в школу примерно в пять лет. Училась по ускоренной программе, перескакивала через классы. После девятого поступила в Юридический колледж, а затем в Юридический институт. Я вошла в стены университета в 14 лет и к концу 2013 года за шесть лет получила степень магистра к моему бакалавриату.

— С чего началась ваша юридическая карьера? Успели поработать в Кыргызстане или продолжили учебу сразу за рубежом?

— Моя юридическая карьера началась еще во время обучения в институте — с практики в судах, Свердловском РУВД, городской прокуратуре, ОБСЕ, УВКБ ООН и Верховном суде КР.

На последнем курсе я выиграла дело против Министерства юстиции. Это стало отправной точкой моего профессионального роста как юриста. Назира Ибраим кызы

После того дела мне предложили самые престижные стипендии в университетах Италии, Норвегии, Южной Кореи, Армении по международному праву и правам человека. Я сознательно пошла по международной траектории.

— Южная Корея — пример того, как страна за одно поколение смогла пройти путь от развивающейся экономики к глобальному лидеру. Мне было важно учиться в среде, где сочетаются инновации и стратегическое мышление. Сеульский национальный университет стал моей третьей магистратурой, что дало мне системное мышление, дисциплину и совершенно иной взгляд на развитие государств.

На факультете международного сотрудничества, помимо сильнейшего академического и культурного опыта, меня представили ключевым лицам страны и бывшему Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Он является моим сонбэ, что означает старший по опыту, а я младший — хубэ, тот, кто идет следом. Это меня сильно вдохновило, ведь я шла по дороге, по которой прошел человек мирового масштаба.

— Сегодня Саудовская Аравия — одна из самых динамично развивающихся экономик мира. Saudi Vision 2030 — не просто лозунг, а реальная трансформация.

Я начала здесь как юридический консультант. Сопровождая международные экономические проекты, увидела огромные возможности для инвестиций, международного сотрудничества и бизнеса для Кыргызстана. Так поняла, что хочу быть частью этого процесса как представитель Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.

— Какие обязанности возложены на представителя ТПП КР в королевстве? Какие цели вы ставите перед собой?

— Моя задача — быть мостом между КР и Саудовской Аравией, сопровождать кыргызский бизнес, помогать при входе на рынок КСА, выстраивать B2B-связи, продвигать экспорт и интересы нашего бизнес-сообщества.

Моя цель — чтобы кыргызский бизнес воспринимали здесь как серьезного партнера, а не как «малый рынок где-то в Центральной Азии».

— Возможность соединять страны, людей и идеи. Мне нравится видеть, как из простого разговора рождаются реальные проекты.

— Какие отрасли Кыргызстана наиболее интересны для Саудовской Аравии?

— Если говорить честно и стратегически, то Саудии сейчас нужны не просто товары. Им нужны стабильные партнеры, сертификация, прозрачная логистика и долгосрочное мышление. Саудия импортирует большую часть продуктов питания и ищет надежных поставщиков из «органических» регионов.

И тут мы говорим о:

кыргызском агроэкспорте и переработке: мед, сухофрукты, органические фрукты и ягоды, пюре, концентраты, заморозка;

халал-мясе: здесь Кыргызстан может конкурировать за счет пастбищ, натурального откорма и цены;

строительных материалах и промышленной кооперации;

туристических проектах — саудовские инвесторы активно смотрят на «неперегретые» эконаправления;

производстве и сборочных линиях;

логистике и торговых хабах, где КР может выступать как производственная база, агрокластер и региональный экспортный узел.

— С какими трудностями сталкиваются кыргызские предприниматели?

— Рынок КСА не быстрый, тут большую роль играют доверие и долгосрочная стратегия. Сложности наших предпринимателей заключаются в отсутствии понимания рынка, слабой подготовке документов, отсутствии сертификации и ожидании «быстрых денег».

— Какие шаги нужно сделать бизнесу Кыргызстана?

— Важно подготовить продукт или сервис под стандарты КСА, пройти сертификацию и быть готовыми к переговорам.

— Какую помощь оказывает ТПП?

— ТПП КР помогает кыргызскому бизнесу работать с Саудовской Аравией через установление контактов с торговыми палатами и компаниями, участие в бизнес-форумaх и выставках, сопровождение бизнес-миссий, исследования и консультации по рынку. Такие инструменты действуют как мост между деловыми сообществами, помогая найти партнеров, инвесторов и клиентов в Саудовской Аравии.

— Насколько важны культурные особенности?

— В Саудовской Аравии культура — это не фон, а часть деловой стратегии. Игнорировать ее — терять сделки. В этой стране успешен не тот, у кого просто хороший продукт, а тот, кто, понимая культуру, умеет выстраивать доверие.

— Как далась адаптация в КСА?

— Несмотря на то что это моя пятая страна проживания, адаптация была постепенной. Тут совсем другие культура, ритм, климат. Помимо международного опыта, мне помог мой дух кочевника, и я перепрограммировала код на +55 летом и стараюсь не растаять третий год.

— Какие главные плюсы и минусы жизни в КСА?

— Плюсы: возможности и быстрые реформы. Минусы: иногда одиночество эмигранта.

— Родителей, гор родного Чаткала и тишины Дархана.

— Чем увлекаетесь, помимо работы?

— Люблю шахматы и изучаю новые языки.