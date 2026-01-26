Саудовская Аравия выделит кредит в $50 миллионов на строительство школ в КР

II фаза проекта. Саудовская Аравия выделит $50 миллионов на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Самат Джантелиев при обсуждении проекта Закона «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» фаза-2», подписанного 9 октября 2025 года в городе Бишкек«.

По его словам, кредитные средства будут выделены в долларах США на 25 лет и направлены на строительство пяти новых школ и семи дополнительных учебных корпусов школам в Бишкеке, а также двух новых школ в Чуйской области, рассчитанных на 150 и до 1 тысячи ученических мест.

Начало проекта запланировано на 2026 год и завершение в 2029 году, из них два года — на строительство объектов и один год — гарантийный период.

По словам замминистра, ранее первая фаза проекта была успешно реализована. «Целью реализации проекта соглашения является предоставление равного доступа к качественному образованию, улучшение социальной инфраструктуры посредством строительства государственных школ», — добавил Самат Джантелиев.