15:37
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Саудовская Аравия выделит кредит в $50 миллионов на строительство школ в КР

II фаза проекта. Саудовская Аравия выделит $50 миллионов на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Самат Джантелиев при обсуждении проекта Закона «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» фаза-2», подписанного 9 октября 2025 года в городе Бишкек«.

По его словам, кредитные средства будут выделены в долларах США на 25 лет и направлены на строительство пяти новых школ и семи дополнительных учебных корпусов школам в Бишкеке, а также двух новых школ в Чуйской области, рассчитанных на 150 и до 1 тысячи ученических мест.

Начало проекта запланировано на 2026 год и завершение в 2029 году, из них два года — на строительство объектов и один год — гарантийный период.

По словам замминистра, ранее первая фаза проекта была успешно реализована. «Целью реализации проекта соглашения является предоставление равного доступа к качественному образованию, улучшение социальной инфраструктуры посредством строительства государственных школ», — добавил Самат Джантелиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359283/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы
Школы Бишкека переполнены на десятки тысяч учеников
В 2025 году завершено строительство 134 образовательных учреждений
Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали новые правила
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
В Кыргызстане в 2026 году построят 36 новых школ
Редкое природное явление. В Саудовской Аравии выпал снег
В пяти школах Бишкека ищут бомбы, учащиеся эвакуированы
В Саудовской Аравии разрешили продажу алкоголя обеспеченным иностранцам
В Саудовской Аравии сильные дожди, наводнения и обвалы дорог
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Мойщик автомобилей из&nbsp;Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
26 января, понедельник
15:24
В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках программы «Единое здоровье» В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках програ...
15:18
В Кыргызстане за неделю зафиксировано 14,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
15:05
Азис Абакиров: IT-специалисты Кыргызстана стали брендом
15:00
Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы
14:48
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве