Парламент одобрил соглашение о строительстве школ на кредит Саудовской Аравии

Парламент во втором чтении одобрил соглашение о строительстве школ на кредит Саудовской Аравии. Решение принято сегодня на заседании ЖК при рассмотрении проекта Закона «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» фаза-2», подписанного 9 октября 2025 года в Бишкеке.

Как отметил глава Минстроя Нурдан Орунтаев, в рамках II фазы проекта Саудовская Аравия выделит кредит в $50 миллионов на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области.

По его словам, кредитные средства будут выделены в долларах США на 25 лет и направлены на строительство пяти новых школ и семи дополнительных учебных корпусов школам в Бишкеке, а также двух новых школ в Чуйской области, рассчитанных на 150 и до 1 тысячи ученических мест.

Ранее отмечалось, что начало проекта запланировано на 2026 год и завершение в 2029 году, из них два года — на строительство объектов и один год — гарантийный период.

Глава Минстроя отметил, что первая фаза проекта была успешно реализована. Депутаты поддержали законопроект, отметив, что в рамках III фазы необходимо внести в список те школы в регионах, которые остро нуждаются в строительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359581/
