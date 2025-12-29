11:07
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали новые правила

Комиссия Кыргызстана во главе с заместителем муфтия, председателем штаба по организации хаджа-2026 Жолдошбеком ажы Абдылдаевым посетила Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.

В ходе встречи стороны обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с организацией хаджа в 2026 году. В частности, речь шла о проблемах, касающихся бесплатных вакфных общежитий в Мекке, медицинских требованиях к паломникам, общей стоимости хаджа, визовых процедурах, а также других организационных аспектах.

ДУМК
Фото ДУМК

Кроме того, члены комиссии провели переговоры с сотрудниками платформы Nusuk Masar. Обсуждались порядок загрузки персональных данных паломников, процедуры получения виз, а также обновленные требования и изменения в работе платформы. Представители кыргызской стороны получили соответствующую информацию непосредственно на месте.

В рамках визита комиссия также посетила офис проекта Adahi, что связано с требованием саудовской стороны приобретать жертвенных животных исключительно через платформу Nusuk Masar. Участники встречи обсудили порядок совершения жертвоприношения, механизмы оплаты и другие сопутствующие вопросы.

Отмечается, что в 2026 году работы по организации обряда жертвоприношения во время хаджа впервые будут напрямую организованы и находиться под контролем Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356415/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026
Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Редкое природное явление. В Саудовской Аравии выпал снег
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
Будущим паломникам дали срок до 19 декабря для оплаты хаджа
В Саудовской Аравии разрешили продажу алкоголя обеспеченным иностранцам
В Саудовской Аравии усилили запрет на фото и видео в аль-Хараме
В Саудовской Аравии сильные дожди, наводнения и обвалы дорог
Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым
Правительство РФ одобрило соглашение с Саудовской Аравией о безвизовом режиме
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
29 декабря, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 дека...
10:58
В Кыргызстане отметили 124-летие отца-основателя Жусупа Абдрахманова
10:53
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
10:46
Глава службы информполитики обновил флаг Кыргызстана на вершине Учителя
10:43
Валентина Шевченко признана лучшей по итогам 2025 года по версии MMA Junkie