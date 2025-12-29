Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали новые правила

Комиссия Кыргызстана во главе с заместителем муфтия, председателем штаба по организации хаджа-2026 Жолдошбеком ажы Абдылдаевым посетила Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.

В ходе встречи стороны обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с организацией хаджа в 2026 году. В частности, речь шла о проблемах, касающихся бесплатных вакфных общежитий в Мекке, медицинских требованиях к паломникам, общей стоимости хаджа, визовых процедурах, а также других организационных аспектах.

Фото ДУМК

Кроме того, члены комиссии провели переговоры с сотрудниками платформы Nusuk Masar. Обсуждались порядок загрузки персональных данных паломников, процедуры получения виз, а также обновленные требования и изменения в работе платформы. Представители кыргызской стороны получили соответствующую информацию непосредственно на месте.

В рамках визита комиссия также посетила офис проекта Adahi, что связано с требованием саудовской стороны приобретать жертвенных животных исключительно через платформу Nusuk Masar. Участники встречи обсудили порядок совершения жертвоприношения, механизмы оплаты и другие сопутствующие вопросы.

Отмечается, что в 2026 году работы по организации обряда жертвоприношения во время хаджа впервые будут напрямую организованы и находиться под контролем Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.