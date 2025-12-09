12:09
Происшествия

В Саудовской Аравии сильные дожди, наводнения и обвалы дорог

В северо-западной провинции Табук (Саудовская Аравия) уже несколько дней продолжаются необычно обильные для региона осадки. Ливни привели к наводнениям, оползням и провалам грунта, в том числе на асфальтированных автодорогах.

По данным National Center of Meteorology (NCM), грозы и сильные дожди ожидаются сразу в восьми регионах королевства, включая Табук. Метеорологи выдали экстренные предупреждения трех уровней опасности — красного, оранжевого и желтого — из-за риска внезапных наводнений, шквального ветра и града.

Согласно шестидневному прогнозу, Табук и ряд соседних провинций остаются в зоне повышенной опасности: обильные осадки могут вызвать «флэш-наводнения», новые оползни и дестабилизацию почвы.
В пятницу местные власти сообщили, что в результате проливных дождей произошел обвал грунта: часть дорожного полотна была разрушена, движение на участке перекрыли в целях безопасности. По данным спасательных и геологических служб, размокшая почва стала основной причиной оползня. Ведется оценка риска повторных обвалов, жителей призывают не приближаться к опасной зоне.

В ряде населенных пунктов Табукской провинции, особенно прибрежных и расположенных в низинах, фиксируются подтопления, ухудшение транспортного сообщения и нарушения в работе инфраструктуры. Власти удерживают службы реагирования в повышенной готовности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353901/
