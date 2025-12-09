Адвокаты Санкт-Петербурга окажут помощь мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана

Представительство Агентства миграции Узбекистана совместно с Генеральным консульством Кыргызстана в Санкт-Петербурге подписали меморандумы о партнерстве с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Международной коллегией адвокатов «Санкт-Петербург». Об этом сообщил МИД РУз.

Как отмечается, документы, которые действуют в течение года, предполагают развитие сотрудничества в области оказания квалифицированной юридической помощи, правового просвещения и защиты прав граждан Узбекистана и Кыргызстана, работающих в России, в первую очередь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Российская сторона инициировала создание и ведение Реестра адвокатов — членов адвокатского сообщества Санкт-Петербурга. Эти специалисты обладают опытом работы в сфере миграционного, трудового, административного, гражданского и уголовного права и готовы оказывать юридическую помощь гражданам двух стран.

В рамках меморандумов стороны планируют:

организовать первичные бесплатные юридические консультации по вопросам законодательства России;

оказывать квалифицированную юридическую помощь;

представлять интересы граждан в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах;

провести бесплатные лекции и семинары;

обменяться справочными, аналитическими и методическими материалами.

Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Вячеслав Тенишев отметил, что такого рода трехсторонние меморандумы подписали в России впервые, что символизирует укрепление отношений между государствами.

Президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Белкин выразил уверенность, что петербургские адвокаты имеют достаточно опыта и ресурсов для оказания квалифицированной помощи гражданам Узбекистана и Кыргызстана.