23:01
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Общество

Адвокаты Санкт-Петербурга окажут помощь мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана

Представительство Агентства миграции Узбекистана совместно с Генеральным консульством Кыргызстана в Санкт-Петербурге подписали меморандумы о партнерстве с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Международной коллегией адвокатов «Санкт-Петербург». Об этом сообщил МИД РУз.

Как отмечается, документы, которые действуют в течение года, предполагают развитие сотрудничества в области оказания квалифицированной юридической помощи, правового просвещения и защиты прав граждан Узбекистана и Кыргызстана, работающих в России, в первую очередь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Российская сторона инициировала создание и ведение Реестра адвокатов — членов адвокатского сообщества Санкт-Петербурга. Эти специалисты обладают опытом работы в сфере миграционного, трудового, административного, гражданского и уголовного права и готовы оказывать юридическую помощь гражданам двух стран.

В рамках меморандумов стороны планируют:

  • организовать первичные бесплатные юридические консультации по вопросам законодательства России;

  • оказывать квалифицированную юридическую помощь;

  • представлять интересы граждан в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах;

  • провести бесплатные лекции и семинары;

  • обменяться справочными, аналитическими и методическими материалами.

Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Вячеслав Тенишев отметил, что такого рода трехсторонние меморандумы подписали в России впервые, что символизирует укрепление отношений между государствами.

Президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Белкин выразил уверенность, что петербургские адвокаты имеют достаточно опыта и ресурсов для оказания квалифицированной помощи гражданам Узбекистана и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353965/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Во Владивостоке женщину оштрафовали за негативный комментарий о мигрантах
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Мэр Москвы жестко раскритиковал недовольных мигрантами: возьмите метлу сами
В Бурятии пообещали защищать права трудовых мигрантов из Кыргызстана
В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Сбор биометрики мигрантов теперь будет проходить во всех пунктах пропуска России
Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС
В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
22:44
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовных дел — МВД Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовн...
22:20
В жилмассиве «Красный строитель» люди жалуются на разрушенную дорогу
22:02
Азамат Джапаров возглавил госучреждение «Кызмат»
21:47
Адвокаты Санкт-Петербурга окажут помощь мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана
21:26
На месте снесенного здания Музучилища имени Мураталы Куренкеева строят новое