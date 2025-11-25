Онлайн как норма: вспоминаем все случаи дистанционного обучения в Бишкеке за год

С 25 по 27 ноября школы и вузы в Бишкеке временно перевели на онлайн-обучение в связи с заседанием ОДКБ.

24.kg решило вспомнить, когда за последний год школьникам и студентам приходилось переходить на дистанционное обучение и по каким причинам.

1 В середине октября муниципальные школы перевели на онлайн-обучение на один день в связи с угрозами нападения на учащихся. В одном из мессенджеров 16 октября было опубликовано видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися бишкекских школ. Позже милиция установила личность угрожавшего: им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Несмотря на то что его сообщения оказались частью телефонного терроризма и не являлись правдивыми, школы провели уроки онлайн.

2 С 1 по 15 сентября этого учебного года студенты всех высших и средних профессиональных учебных заведений Бишкека, за исключением медицинских образовательных организаций, учились онлайн. Власти связывали данное решение с проведением в столице ряда международных мероприятий, а также с дорожными ремонтно-строительными работами.

3 Во время Общереспубликанского тестирования с 18 по 24 мая некоторые школы также перешли на онлайн-формат согласно приказу Министерства образования и науки КР. Это было связано с тем, что экзамены проводились на территории образовательных учреждений.

4 Пять образовательных учреждений в Бишкеке перешли на онлайн-обучение 25 марта в связи с отключением электроэнергии и воды.

5 Согласно приказу директора столичного департамента образования Рахат Мусаевой, во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона 12-13 марта учащиеся бишкекских школ учились дистанционно. В тот же период закрыли часть улиц города и Чуйской области.

Всего школьники провели 25 дней на онлайн-обучении, что эквивалентно 1/9 учебного плана.

У родителей на этот счет разделились мнения. Одна из них сообщила 24.kg, что рада онлайн-формату, так как нет необходимости развозить детей по пробкам в школы и детсады.

«Любой родитель рад, когда дети переходят на онлайн-обучение: программа та же, а ехать по пробкам в школу не нужно — экономятся и время, и ресурсы, ведь большинство школьников добирается на транспорте. Это и вопрос безопасности, и вопрос перекрытых дорог: чувствуешь себя спокойнее, когда ребенок дома», — отметила родительница.

Другая мама, отвечая на вопрос, выразила мнение, что у онлайн-обучения есть минусы. Например, дети усваивают значительно меньше информации, находясь в домашней атмосфере.

«По планам это, конечно, бьет: рушит расписание, создает неудобства, дети упускают часть учебного процесса. Но, когда появляются угрозы, ты понимаешь, что мера вынужденная. Если есть риск взрывов или нападений, я выбираю безопасность», — сказала женщина.

Учитель столичной школы сообщила 24.kg, что онлайн-формат, даже на короткий срок, нежелателен.

Сейчас дистанционное обучение во многих школах подразумевает не уроки в Zoom, а простое выполнение заданий, поэтому качество образования при таком обучении снижается.

«Дети толком ничего не делают, контроля почти нет. Я знаю, что большая часть ребят даже не прикасается к учебникам, а педагогам дистанционно сложно отслеживать процесс. Многие учителя преклонного возраста, с техникой на «вы», и им тяжело проводить пары на онлайн-платформах», — отметила преподаватель.

Искусствовед и учитель живописи бишкекского колледжа заметила, что для нее и всех преподавателей технических уроков, где необходимо присутствие в классе, онлайн-формат не работает. В эти дни все ее классы отменяют, студентам приходится догонять учебную программу.