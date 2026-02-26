Депутат: Многие кыргызстанцы страдают от деятельности запрещенных онлайн-казино

Многие кыргызстанцы страдают от деятельности запрещенных онлайн-казино, заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Улукбек Карыбек уулу.
По его словам, в онлайн-казино все чаще стали вовлекаться и школьники.
«Мы видим от этой деятельности много негативных социальных последствий. В законе есть запрет для граждан КР на онлайн-казино, но никто не отслеживает исполнение норм документа», — отметил Улукбек Карыбек уулу.
Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что кыргызстанцам запрещено играть в казино, но нет запрета на онлайн-формат.
Депутат возразил, сообщив, что в законе четко указано: виртуальные онлайн-азартные игры также запрещены.
Умуткан Конкубаева ответила, что этим должна заниматься Государственная служба финансовой разведки.
Улукбек Карыбек уулу попросил прокуратуру и Госфинразведку усилить меры по блокировке нелегальных онлайн-платформ и привлечению к ответственности организаторов.