Общество
Сюжет: Полезные советы

Прием в первый класс — 2026. Как это сделать и что важно знать родителям

В Кыргызстане начинается очередная приемная кампания в школу на новый 2026/2027 учебный год. По прогнозам Министерства просвещения, планируется принять около 170 тысяч детей, в том числе примерно 25 тысяч в Бишкеке. Что нужно знать родителям, чтобы не оказаться без места в первом классе?

1

Кого ждут в школе?

В этом году за парты сядут дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2019 года и с 1 января по 31 декабря 2020-го.

Дети старше 8 лет, или не имеющие документы, подтверждающие личность ребенка или родителя/законного представителя, принимаются в школу по решению комиссии по делам детей.

Массово принимать сразу и в первый, и во второй классы, как в прошлом году, не будут. Так делали только в первый год перехода республики на 12-летнее школьное образование.

Прием детей во вспомогательные школы и коррекционные классы проводят в соответствии с санитарными нормами и правилами и только по заключению психолого-медикопедагогической комиссии вне системы «Электронная запись».

2

В какие сроки пройдет приемная кампания?

Регистрация будет в два этапа:

  • на первом принимают детей при наличии регистрации (постоянной прописки) по микроучастку соответствующей школы у одного из родителей (законных представителей);

  • на втором — детей, независимо от постоянной прописки родителей, при наличии в ней свободных мест.

Первый этап начинается 1 апреля 2026 года с 10.00, второй — при наличии свободных мест в выбранной школе стартует 1 июня 2026 года с 10.00.

Чиновники не исключают, что в наиболее востребованных школах Бишкека может не хватить мест на всех детей, проживающих по микроучастку. Поэтому советуют искать ближайшие учреждения по соседству, чтобы не пришлось возить ребенка через весь город.

3

Как записать ребенка в школу?

Регистрация проводится через личный кабинет на платформе 1mektep.edu.gov.kg, через приложение «Түндүк» или мобильные приложения банков.

При зачислении детей в первый класс не допускается проведение тестов, экзаменов, собеседований или других форм отбора, направленных на проверку уровня знаний ребенка.

4

Ошибся с выбором школы. Что делать?

Родители будущих первоклассников могут отменить поданную электронную запись (в том числе с целью выбора другой образовательной организации) не более трех раз. После третьей отмены возможность очередной отмены записи система заблокирует.

На первом этапе в системе родители увидят только те общеобразовательные организации, которые входят в микроучасток по месту их проживания. Если через систему школа не отображается, надо обратиться в ближайшую общеобразовательную организацию для уточнения, включен ли адрес их постоянного проживания в перечень границ микроучастка.

5

Не вижу в системе ребенка

Если у родителя не отображаются дети предшкольного возраста, необходимо добавить их у себя в личном кабинете или обратиться в колл-центр Министерства просвещения по номеру 110.

6

Кто имеет льготы

Законодательство предусматривает особые случаи, когда ребенка принимают в школу сверх квоты.

Так, педагогические работники, работающие в общеобразовательных организациях, имеют приоритетное право на зачисление своего ребенка в школу по месту работы (сверх квоты).

Если один из близнецов (а также тройни/четверни) зарегистрирован в первый класс в пределах установленной квоты, то его второй (соответственно третий/четвертый) близнец подлежит обязательному приему в ту же школу. В таких случаях количество ученических мест (квота) для школы автоматически увеличивается.

7

Какая установлена наполняемость классов?

Квота для приема в первый класс определяется автоматически на основе количества класс-комплектов четвертых классов начальной школы предыдущего учебного года.

  • Если фактическая наполняемость превышает 42 обучающихся на класс, то квота устанавливается в размере 42 мест;
  • Если в четвертых классах 25-41 ученик, то квота устанавливается по фактическому числу обучающихся.

В этом случае руководитель общеобразовательной организации вправе увеличить количество квот до 42, однако исключительно за три рабочих дня до даты начала первого этапа электронной записи в школу.

  • Если в 4-х классах менее 25 обучающихся на каждый класс-комплект, то квота устанавливается на уровне 25 мест.

8

Можно ли выбрать язык обучения?

Да.

Руководитель общеобразовательной организации вправе увеличивать количество класс-комплектов с государственным языком обучения. Уменьшение количества таких класс-комплектов по сравнению с показателями предыдущего учебного года не допускается.

9

Требуются ли документы?

После приема ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан с 4 августа по 5 сентября предоставить в школу:

  • оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы);
  • оригинал медицинской справки о полученных прививках.
10

Есть вопросы?

При наличии вопросов можно обратиться в колл-центр Министерства просвещения по короткому номеру 110.
