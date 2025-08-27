Перевод вузов на онлайн-обучение не касается медицинских направлений

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций прокомментировали 24.kg информацию о переводе студентов вузов на онлайн-обучение.

«Во исполнения протокола совещания у председателя кабинета министров — руководителя администрации президента КР, состоявшегося 25 августа 2025 года, принято решение о проведении учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий (онлайн) в период с 1 по 15 сентября во всех высших и средних профессиональных учебных заведениях города Бишкека — за исключением медицинских образовательных организаций», — отметили в ведомстве.

Эта временная мера принята в связи с проведением в столице ряда международных мероприятий, а также дорожными ремонтно-строительными работами и направлена на обеспечение удобства для студентов, преподавателей и жителей города.