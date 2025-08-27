20:11
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Общество

Перевод вузов на онлайн-обучение не касается медицинских направлений

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций прокомментировали 24.kg информацию о переводе студентов вузов на онлайн-обучение.

«Во исполнения протокола совещания у председателя кабинета министров — руководителя администрации президента КР, состоявшегося 25 августа 2025 года, принято решение о проведении учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий (онлайн) в период с 1 по 15 сентября во всех высших и средних профессиональных учебных заведениях города Бишкека — за исключением медицинских образовательных организаций», — отметили в ведомстве.

Эта временная мера принята в связи с проведением в столице ряда международных мероприятий, а также дорожными ремонтно-строительными работами и направлена на обеспечение удобства для студентов, преподавателей и жителей города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341225/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Студенты в Бишкеке будут учиться до 15 сентября онлайн
В Республиканском центре сертификации в строительстве запущены онлайн-услуги
Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Запись в 1-й и 2-й классы. В 17 школах по Кыргызстану мест уже нет
Онлайн-школа «Тунгуч» создана в Кыргызстане
Из-за визита президента Таджикистана школы Бишкека перейдут на онлайн-обучение
В Кыргызстане открывается первая цифровая школа
Обнародовать имена организаторов онлайн-казино требует депутат Жогорку Кенеша
Авария на ТЭЦ. Школы и детсады Бишкека переведены на онлайн-обучение
Сильные морозы. Школы в Бишкеке будут учиться в режиме онлайн три дня
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
27 августа, среда
20:02
Перевод вузов на онлайн-обучение не касается медицинских направлений Перевод вузов на онлайн-обучение не касается медицински...
19:44
Семье, чей дом снесли для расширения улицы в городе Ош, построили новое жилье
19:25
В ЦИК обсудили, как будут проверять дипломы кандидатов в депутаты
19:02
В Белом доме убрали портреты Обамы и обоих Бушей — Трамп приказал
18:30
28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет