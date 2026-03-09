В Бишкеке впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний

В Свердловском районном суде Бишкека впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний, в том числе по уголовному делу, связанному с семейным насилием. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

На заседании присутствовали заместитель руководителя Аппарата Верховного суда Аман Джумалиев и заместитель министра юстиции Айбек Айдаров.

Напомним, в Уголовно-процессуальный кодекс КР внесены изменения, которые закрепляют понятия «видеоконференцсвязь» и «онлайн-трансляция судебного заседания». Законодательно установлено право обвиняемого и других участников уголовного процесса знакомиться с протоколами заседаний, включая аудио- и видеозаписи, а также подавать на них замечания.

Введена возможность ходатайствовать о проведении заседаний с использованием видеосвязи или трансляции в прямом эфире — по телевидению, радио или через интернет.

Такие меры направлены на повышение прозрачности правосудия, укрепление доверия общества к судебной системе, обеспечение открытости и повышение правовой культуры населения. Они позволяют удаленно наблюдать за реальной практикой, дисциплинируют участников процесса, а также способствуют дебюрократизации и доступности правосудия.