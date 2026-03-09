22:42
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний

В Свердловском районном суде Бишкека впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний, в том числе по уголовному делу, связанному с семейным насилием. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

На заседании присутствовали заместитель руководителя Аппарата Верховного суда Аман Джумалиев и заместитель министра юстиции Айбек Айдаров.

Напомним, в Уголовно-процессуальный кодекс КР внесены изменения, которые закрепляют понятия «видеоконференцсвязь» и «онлайн-трансляция судебного заседания». Законодательно установлено право обвиняемого и других участников уголовного процесса знакомиться с протоколами заседаний, включая аудио- и видеозаписи, а также подавать на них замечания.

Введена возможность ходатайствовать о проведении заседаний с использованием видеосвязи или трансляции в прямом эфире — по телевидению, радио или через интернет.

Такие меры направлены на повышение прозрачности правосудия, укрепление доверия общества к судебной системе, обеспечение открытости и повышение правовой культуры населения. Они позволяют удаленно наблюдать за реальной практикой, дисциплинируют участников процесса, а также способствуют дебюрократизации и доступности правосудия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365204/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Многие кыргызстанцы страдают от деятельности запрещенных онлайн-казино
Запущен онлайн-портал для проверки статуса задолженности и ограничений на выезд
Онлайн как норма: вспоминаем все случаи дистанционного обучения в Бишкеке за год
Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн
Заседание ОДКБ. Детские сады в Бишкеке будут работать в штатном режиме
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн
Онлайн или офлайн? В школах Бишкека возникла путаница из-за занятий
Угроза ученикам Бишкека. Муниципальные школы переведут на онлайн-обучение
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
22:40
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной п...
22:24
В Бишкеке впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний
22:03
В Чолпон-Ате прошел открытый Зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту
21:45
США пытались сменить режим в трех странах. Чем это закончилось
21:22
На бульваре Эркиндик в Бишкеке убрали разбитую урну, пролежавшую более месяца