Общество

Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД

В период заседаний ОДКБ в Бишкеке для снижения транспортной нагрузки школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отметим, что в столичной мэрии и Министерстве науки, высшего образования и инноваций пока не уточняют сроки изменения формата учебного процесса.

К охране общественного порядка и безопасности привлечены более 4 тысяч сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.
