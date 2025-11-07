09:25
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор первой инстанции и оставил решение в силе в отношении обвиняемого бывшего сотрудника Национальной академии наук Кыргызстана Жоомарта Карабаева. Об этом сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

из архива
Фото из архива. Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику НАН КР Жоомарту Карабаеву

Напомним, 27 мая Первомайский районный суд Бишкека признал виновным Жоомарта Карабаева и приговорил к трем годам пробации.

Экс-работника НАН КР задержали 3 июля прошлого года сотрудники ГКНБ. Ему инкриминировали призывы к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти.

Адвокаты считают, что причиной стали отказ специалиста составлять искаженные судебные экспертизы и критика в адрес бывших коллег, которые это делают.

Жоомарта Карабаева по решению суда арестовали, он провел в СИЗО четыре месяца. Затем эксперта отпустили под подписку о невыезде.

Бывший научный сотрудник НАН Жоомарт Карабаев ранее давал показания по делу публициста Олжобая Шакира, которого в мае 2024-го приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о подготовке к массовым беспорядкам. 
