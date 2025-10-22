Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР выселяют из здания

Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР окончательно выселяют из старого здания. Об этом в Facebook сообщает научный сотрудник института, гляциолог Гулбара Оморова.

По ее словам, научным сотрудникам выделяют всего 5-6 комнат без ремонта в Институте геологии.

«В тех условиях, куда нас выселяют, невозможно не то, что работать — там просто невозможно находиться. Вчера мы целый день собирали приборы, полевое снаряжение, солнечные батареи, лодки, микроскопы, архивы, книги, компьютеры, столы и стулья. Для одной только лаборатории опасных экзогенных гидрогеологических процессов нужно хотя бы две-три комнаты, а таких лабораторий — пять. У каждой своя оргтехника, материалы, книги и приборы. И вот теперь все это нужно куда-то девать... Куда? Выбросить? Раздать? Оставить и уйти? А что делать с десятилетиями наблюдений, с результатами полевых экспедиций, с приборами, которые еще могут работать и приносить пользу стране?» — задается вопросами Гулбара Оморова.

Она отметила, что делает вклад в науку, пишет кандидатскую и старается держаться.

Почему я до сих пор здесь? Потому что я люблю ледники, горы, озера — все, что связано с водой и экологией. Я люблю свою страну, но могу уехать, куда захочу. Я пишу это не ради себя, а ради тех, кто остается, ради коллег, у которых нет выбора. Гулбара Оморова

«Мы — те, кто проводит реальные исследования климата, гидрологии, кто в любую погоду идет на ледники, измеряет сток рек, мониторит опасные процессы. Наш руководитель — единственный в стране специалист по прорывоопасным озерам и гидрогеологическим процессам. Это настоящий профессионал, за которым нужно ходить, чтобы успеть перенять его бесценный опыт.

Мы занимаемся прикладной наукой, без которой невозможно понять, что происходит с водными ресурсами, ледниками, горами и так далее. Но, кажется, это больше никому не нужно. Может, и правда, не нужны гидрологи, гляциологи, инженеры? Может, проще все закрыть и забыть? Молодые специалисты не идут в науку — и как им идти, когда они видят все это?» — написала Гулбара Оморова.

Она сообщила 24.kg, что по штату в Институте водных проблем числится 52 человека, постоянно работает 40 сотрудников.

«В начале хотели выселить Институт геологии, но они отстояли свое здание. Потом решили выселить нас, здание понадобилось одному из министерств», — добавила гляциолог. Она поделилась фотографиями, куда переселяют сотрудников института.

Глава НАН КР Канатбек Абдрахматов заявил, что это не выселение, а переселение. «Институту выделяют не пять комнат, а десять — целое крыло практически в центре города на бульваре Эркиндик. Ремонт сделаем. Мы напрямую подчиняемся президенту. Из администрации пришло соответствующее письмо, приходится выполнять», — сказал он.

По его данным, здание Института водных проблем передается Министерству транспорта, где планируют разместить до 300 сотрудников.

«Это не первый случай, когда нас ужимают. В центральном здании Академии наук сегодня временно, на 1-1,5 года размещены девять различных организаций, не имеющих отношения к науке. Надо помогать», — добавил Канатбек Абдрахматов.