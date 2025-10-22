Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР выселяют из здания

Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР окончательно выселяют из старого здания. Об этом в Facebook сообщает научный сотрудник института, гляциолог Гулбара Оморова.
По ее словам, научным сотрудникам выделяют всего 5-6 комнат без ремонта в Институте геологии.
«В тех условиях, куда нас выселяют, невозможно не то, что работать — там просто невозможно находиться. Вчера мы целый день собирали приборы, полевое снаряжение, солнечные батареи, лодки, микроскопы, архивы, книги, компьютеры, столы и стулья. Для одной только лаборатории опасных экзогенных гидрогеологических процессов нужно хотя бы две-три комнаты, а таких лабораторий — пять. У каждой своя оргтехника, материалы, книги и приборы. И вот теперь все это нужно куда-то девать... Куда? Выбросить? Раздать? Оставить и уйти? А что делать с десятилетиями наблюдений, с результатами полевых экспедиций, с приборами, которые еще могут работать и приносить пользу стране?» — задается вопросами Гулбара Оморова.
Она отметила, что делает вклад в науку, пишет кандидатскую и старается держаться.
Почему я до сих пор здесь? Потому что я люблю ледники, горы, озера — все, что связано с водой и экологией. Я люблю свою страну, но могу уехать, куда захочу. Я пишу это не ради себя, а ради тех, кто остается, ради коллег, у которых нет выбора.Гулбара Оморова
«Мы — те, кто проводит реальные исследования климата, гидрологии, кто в любую погоду идет на ледники, измеряет сток рек, мониторит опасные процессы. Наш руководитель — единственный в стране специалист по прорывоопасным озерам и гидрогеологическим процессам. Это настоящий профессионал, за которым нужно ходить, чтобы успеть перенять его бесценный опыт.
Мы занимаемся прикладной наукой, без которой невозможно понять, что происходит с водными ресурсами, ледниками, горами и так далее. Но, кажется, это больше никому не нужно. Может, и правда, не нужны гидрологи, гляциологи, инженеры? Может, проще все закрыть и забыть? Молодые специалисты не идут в науку — и как им идти, когда они видят все это?» — написала Гулбара Оморова.
Она сообщила 24.kg, что по штату в Институте водных проблем числится 52 человека, постоянно работает 40 сотрудников.
«В начале хотели выселить Институт геологии, но они отстояли свое здание. Потом решили выселить нас, здание понадобилось одному из министерств», — добавила гляциолог. Она поделилась фотографиями, куда переселяют сотрудников института.
По его данным, здание Института водных проблем передается Министерству транспорта, где планируют разместить до 300 сотрудников.
«Это не первый случай, когда нас ужимают. В центральном здании Академии наук сегодня временно, на 1-1,5 года размещены девять различных организаций, не имеющих отношения к науке. Надо помогать», — добавил Канатбек Абдрахматов.