Фонд «Мурас» передан в распоряжение Института истории НАН КР

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о передаче фонда исторического и культурного наследия народа «Мурас» в ведение Национальной академии наук.

Согласно документу, фонд, ранее относившийся к структурам, подведомственным главе государства, теперь закреплен за Институтом истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгерчинова при НАН КР. Решение принято с целью усиления исследовательского потенциала института и развития научных направлений, связанных с изучением истории и культурного наследия страны.

Институту поручено привести свои внутренние решения в соответствие с новым указом и принять все организационные меры, необходимые для полноценной интеграции фонда.

Также корректируется Указ от 25 апреля 2012 года № 94: полномочия по курированию деятельности фонда переданы от аппарата президента непосредственно директору Института истории НАН КР. Изменены и некоторые структурные позиции в части органов, отвечающих за методологическое и аналитическое сопровождение.