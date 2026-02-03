10:38
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Фонд «Мурас» передан в распоряжение Института истории НАН КР

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о передаче фонда исторического и культурного наследия народа «Мурас» в ведение Национальной академии наук. 

Согласно документу, фонд, ранее относившийся к структурам, подведомственным главе государства, теперь закреплен за Институтом истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгерчинова при НАН КР. Решение принято с целью усиления исследовательского потенциала института и развития научных направлений, связанных с изучением истории и культурного наследия страны.

Институту поручено привести свои внутренние решения в соответствие с новым указом и принять все организационные меры, необходимые для полноценной интеграции фонда.

Также корректируется Указ от 25 апреля 2012 года № 94: полномочия по курированию деятельности фонда переданы от аппарата президента непосредственно директору Института истории НАН КР. Изменены и некоторые структурные позиции в части органов, отвечающих за методологическое и аналитическое сопровождение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360321/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
В Бишкеке более тысячи семей получили квартиры в жилом комплексе «Мурас»
Турнир «Мурас» завершился: определена тройка победителей
Турнир «Мурас». В 1/4 финала сыграют восемь команд, включая президентскую
Акылбек Жапаров и Канатбек Азиз избраны в высший состав Азиатской академии наук
Госипотечные дома: в комплексе «Мурас» будут сданы 1 тысяча 80 квартир
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву
Землетрясения. О работе сейсмической службы рассказали в Академии наук КР
Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР выселяют из здания
На Иссык-Куле пройдет национальный турнир по скачкам «Мурас»
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
10:32
Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки...
10:27
Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта
10:24
В КР закрывают шесть исправительных учреждений: утверждено решение о ликвидации
10:20
В КР перераспределили функции цифровых сервисов: «Кызмат» станет оператором
10:16
Для подготовки медиков допускают частные вузы: внесены изменения в указ