17:49
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть

Академия наук в Кыргызстане будет готовить отчеты для кабмина и президента

Кабинет министров принял постановление по вопросам деятельности Национальной академии наук при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

Так, согласно решению утверждены: устав НАН КР, положение о координационном совете по фундаментальным и прикладным исследованиям в области науки и инновационных технологий и положение об избрании членов академии.

Постановлением также урегулирован правовой статус учреждения и усилена роль научной экспертизы.

Введена обязанность по подготовке двух отчетов: ежегодного национального отчета по науке для президента КР и годового отчета о научных достижениях для кабинета министров.

Кроме того, упорядочен порядок избрания членов академии — установлены квалификационные требования, возрастные ограничения и механизмы академической ответственности. Включены положения, касающиеся кодекса этики сотрудников НАН КР и мер по предотвращению конфликта интересов при выполнении научной или административной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360437/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Фонд «Мурас» передан в распоряжение Института истории НАН КР
Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Акылбек Жапаров и Канатбек Азиз избраны в высший состав Азиатской академии наук
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву
Землетрясения. О работе сейсмической службы рассказали в Академии наук КР
Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР выселяют из здания
ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук
Профессор из Кыргызстана Омор Касымов избран членом Российской академии наук
В Бишкеке пройдет презентация книги-рукописи Чингиза Айтматова
Минэкономики предлагает упорядочить цены на ритуальные услуги
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
17:47
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: в...
17:32
Стартовал набор волонтеров на VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане
17:22
В центре Бишкека построят 25-этажный бизнес-центр с вертолетной площадкой
17:19
На кыргызско-казахстанской границе опять затор из фур
17:07
Адылбек Касымалиев обсудил в ОАЭ цифровизацию правоохранительных органов