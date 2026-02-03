Академия наук в Кыргызстане будет готовить отчеты для кабмина и президента

Кабинет министров принял постановление по вопросам деятельности Национальной академии наук при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, согласно решению утверждены: устав НАН КР, положение о координационном совете по фундаментальным и прикладным исследованиям в области науки и инновационных технологий и положение об избрании членов академии.

Постановлением также урегулирован правовой статус учреждения и усилена роль научной экспертизы.

Введена обязанность по подготовке двух отчетов: ежегодного национального отчета по науке для президента КР и годового отчета о научных достижениях для кабинета министров.

Кроме того, упорядочен порядок избрания членов академии — установлены квалификационные требования, возрастные ограничения и механизмы академической ответственности. Включены положения, касающиеся кодекса этики сотрудников НАН КР и мер по предотвращению конфликта интересов при выполнении научной или административной деятельности.