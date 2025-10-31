10:53
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество

Землетрясения. О работе сейсмической службы рассказали в Академии наук КР

В Национальной академии наук рассказали о работе Института сейсмологии, определяющего землетрясения.

По данным НАН, самостоятельный Институт сейсмологии учрежден 20 января 1975 года. Это уникальное учреждение, занимающееся регистрацией, хранением, прогнозированием и анализом сильных, средних и слабых землетрясений в Кыргызстане. В 1979-м при институте создана опытно-методологическая сейсмическая экспедиция, позже вошедшая в состав самого института.

По словам сейсмологов, землетрясения происходили на всей территории страны, за исключением акватории озера Иссык-Куль и Аксайской впадины на границе с Китаем.

За последние 120 лет зарегистрировано три крупных землетрясения силой более 8 баллов и десять — более 7 баллов.

В январе прошлого года сильное землетрясение в соседней КНР оказало значительное влияние на Кыргызстан и Казахстан.

При институте круглосуточно работает сейсмическая служба. С помощью специальных приборов сотрудники отслеживают состояние земной коры, немедленно сообщают о землетрясениях в МЧС, а через полчаса предоставляют уточненную информацию.

В настоящее время в институте функционируют 5 лабораторий, центр комплексного мониторинга, 21 сейсмическая станция, 21 станция сильных движений, 3 геомагнитные станции и 5 биохимических станций. Однако этого недостаточно для современных потребностей.

Читайте по теме
Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться

В 2024-м при поддержке Китая построили геомагнитную обсерваторию в Джумгальской впадине, на что потратили $220 тысяч. Центр анализа данных осуществляет мониторинг сейсмической обстановки. Более того, специалисты могут отслеживать движение и разрушение ледников КР. В архиве института хранится более 100 тысяч цифровых записей землетрясений, представляющих исторический и научный интерес.

Под руководством Канатбека Абдрахматова Институт сейсмологии в последние годы реализовал множество проектов, привлек зарубежное финансирование, приобрел современное оборудование, обновил здания, укрепил работу лабораторий и центров, успешно выполняя свои задачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349190/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Еще одно землетрясение за последние сутки зафиксировано в Кыргызстане
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР выселяют из здания
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
31 октября, пятница
10:49
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегист...
10:49
В городе Манасе состоится международный футбольный турнир MANAS CUP
10:46
Кыргызстан вступил в фазу демографического старения
10:46
Регистрация авто и ЗАГС переходят под управление делами президента КР
10:34
Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР