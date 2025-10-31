Землетрясения. О работе сейсмической службы рассказали в Академии наук КР

В Национальной академии наук рассказали о работе Института сейсмологии, определяющего землетрясения.

По данным НАН, самостоятельный Институт сейсмологии учрежден 20 января 1975 года. Это уникальное учреждение, занимающееся регистрацией, хранением, прогнозированием и анализом сильных, средних и слабых землетрясений в Кыргызстане. В 1979-м при институте создана опытно-методологическая сейсмическая экспедиция, позже вошедшая в состав самого института.

По словам сейсмологов, землетрясения происходили на всей территории страны, за исключением акватории озера Иссык-Куль и Аксайской впадины на границе с Китаем.

За последние 120 лет зарегистрировано три крупных землетрясения силой более 8 баллов и десять — более 7 баллов.

В январе прошлого года сильное землетрясение в соседней КНР оказало значительное влияние на Кыргызстан и Казахстан.

При институте круглосуточно работает сейсмическая служба. С помощью специальных приборов сотрудники отслеживают состояние земной коры, немедленно сообщают о землетрясениях в МЧС, а через полчаса предоставляют уточненную информацию.

В настоящее время в институте функционируют 5 лабораторий, центр комплексного мониторинга, 21 сейсмическая станция, 21 станция сильных движений, 3 геомагнитные станции и 5 биохимических станций. Однако этого недостаточно для современных потребностей.

В 2024-м при поддержке Китая построили геомагнитную обсерваторию в Джумгальской впадине, на что потратили $220 тысяч. Центр анализа данных осуществляет мониторинг сейсмической обстановки. Более того, специалисты могут отслеживать движение и разрушение ледников КР. В архиве института хранится более 100 тысяч цифровых записей землетрясений, представляющих исторический и научный интерес.

Под руководством Канатбека Абдрахматова Институт сейсмологии в последние годы реализовал множество проектов, привлек зарубежное финансирование, приобрел современное оборудование, обновил здания, укрепил работу лабораторий и центров, успешно выполняя свои задачи.