Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина

Кыргызская наука понесла невосполнимую утрату, 29 января ушла из жизни профессор, доктор сельскохозяйственных наук Евгения Михайловна Лущихина (07.04.1940 — 29.01.2026) — выдающийся ученый, чье имя неразрывно связано с развитием отечественного овцеводства и созданием кыргызского горного мериноса. Об этом сообщила пресс-служба Национальной академии наук.

Евгения Лущихина была единственной женщиной в этой сложной профессии, доказав, что в селекции решающую роль играют не только знания, но и терпение, последовательность и преданность делу. Она стала достойным продолжателем научного пути своего отца — академика Михаила Николаевича Лущихина, посвятив жизнь развитию и совершенствованию породы кыргызского горного мериноса.

Окончив аспирантуру Института экспериментальной биологии АН Казахской ССР в 1969 году, Евгения Михайловна прошла путь от лаборанта до главного научного сотрудника и заведующего лабораторией. Возглавляла лабораторию Института биологии и почвоведения АН Киргизской ССР, а также лабораторию генетики и биотехнологии Института биотехнологии НАН КР, где работала до 2020-го.

Фото Национальной академии наук

Ее научное наследие имеет стратегическое значение для страны. В 2005 году доказано, что качество шерсти кыргызского горного мериноса не уступает австралийской — показатель в 18 микрон стал настоящим «золотым запасом» республики. Вместе с тем Евгения Лущихина одной из первых поднимала вопросы деградации пастбищ, эрозии почв и необходимости научного подхода к животноводству, предупреждая о риске опустынивания горных регионов.

До последних дней она оставалась голосом совести отрасли, болезненно воспринимая утрату производственных мощностей, но продолжая верить в возрождение кыргызского сельского хозяйства и возвращение отечественной продукции на мировой рынок. Как педагог и лектор, Евгения Михайловна умела превращать науку в живой и увлекательный рассказ, напоминая, что селекция — это труд поколений.

Имя Евгении Лущихиной навсегда вписано в историю кыргызской науки и сельского хозяйства. Светлая память ученому, посвятившему свою жизнь служению стране и ее будущему.