Пожилых все больше. Как в Кыргызстане обеспечат устойчивость пенсионной системы

В Кыргызстане на 1 октября 2025-го насчитывалось около 818,7 тысячи пенсионеров. Ежегодно их в среднем становится больше на 20 тысяч человек. Сможет ли государство обеспечить всех достойными пенсиями? На этот вопрос 24.kg ответил глава Социального фонда Бактияр Алиев.

— Пожилых у нас все больше. Есть ли у фонда стратегия, как обеспечить устойчивость пенсионной системы в будущем?

— Социальный фонд начнет второй этап реформирования пенсионной системы, направленный на дальнейшее укрепление ее финансовой стабильности и повышение социальной справедливости.

Первый этап, реализованный в 2021–2025 годах, заложил прочную основу для стабильной работы пенсионной системы, обеспечив своевременность выплат и повышение уровня пенсий.

Второй этап реформ рассчитан до 2045-го и предусматривает меры по совершенствованию страховых принципов, расширению охвата социальным страхованием и стимулированию участия граждан в официальной занятости.

Главная цель — создать надежную и предсказуемую систему, способную стабильно работать в долгосрочной перспективе, без рисков и потрясений для нынешних и будущих пенсионеров.

При этом данные Национального статистического комитета показывают старение населения. Это может иметь серьезные последствия для системы пенсионного обеспечения.

Быстрый рост числа пенсионеров и постепенное увеличение продолжительности жизни приведут к необходимости платить им больше и дольше.

Увеличение числа пожилых людей без страхового стажа чревато повышением социальной напряженности и ухудшением социальных показателей. Это может привести к увеличению расходов республиканского бюджета на пособия и другие программы социальной поддержки.

Цель реформы — сделать пенсионную систему эффективной, способной обеспечить достойный уровень жизни пожилых. Чтобы сохранить ее финансовую устойчивость и усилить страховые принципы, в мае 2024 года приняли новый закон.

В частности, в нем появились такие нормы:

базовая часть пенсии теперь назначается в полном размере;

общий период ухода за ребенком, засчитываемый в страховой стаж, продлен с шести до девяти лет;

срок получения своевременно невостребованных пенсий продлен с трех до пяти лет;

сохраняются установленные доплаты с учетом районного коэффициента.

Кроме того, упростили процедуру назначения пенсии по возрасту. Теперь справка о заработной плате до 1996-го не требуется.

В целом принятые меры усиливают страховые принципы и будут способствовать повышению уровня пенсий и справедливости выплат, зависящих от стажа и взносов.

В общем, существующая пенсионная система сохранится, но планируется ее дальнейшее совершенствование, направленное на укрепление устойчивости. В приоритете — обеспечение своевременной и адекватной индексации пенсий с учетом роста средней заработной платы и уровня инфляции.

— Многие кыргызстанцы работают за рубежом. Как сейчас обстоят дела с их пенсионными правами?

— Мы активно работаем над обеспечением пенсионных прав граждан, работающих за границей.

Основные механизмы международного сотрудничества:

соглашение ЕАЭС (с 1 января 2021 года) — взаимный учет трудового стажа и пенсионных прав граждан государств-членов;

договор с Турцией (с 1 ноября 2020-го) — формирование равных прав для граждан двух республик в области социального и пенсионного обеспечения;

меморандум с Южной Кореей — единоразовые выплаты пенсионных накоплений для граждан КР или их наследников;

соглашение с КНР (вступило в силу 14 октября 2025 года) — равные права на страхование по возрасту, инвалидности и потере кормильца в КР и Китае;

проект соглашения с Узбекистаном — формирование равных прав на страховые пенсии и выплаты накопленных средств.

Соцфонд активно ведет переговоры с Австрией, Азербайджаном, Чехией, Болгарией, Германией и Словакией для заключения соглашений о взаимном учете пенсионных прав.

— Много людей уезжает на ПМЖ в другие страны. Планируется ли упростить получение пенсионных выплат для них, например, через консульства или онлайн?

— Пенсии гражданам, выезжающим на постоянное место жительства в страны без соглашений о социальном страховании, выплачивают за три месяца вперед. Для этого нужно подать заявление в Соцфонд о снятии с регистрационного учета.

По заявлению гражданина, выезжающего на ПМЖ, производят единовременную выплату пенсионных накоплений с инвестиционным доходом, отраженных в накопительной части личного страхового счета.

Чтобы получить пенсионные накопления, надо обратиться с заявлением в региональный орган Соцфонда. К нему прилагаются подлинники документов или засвидетельствованные копии:

Документа, удостоверяющего личность заявителя. Адресной справки о снятии с регистрационного учета с отметкой о выезде на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики.

При наличии международных соглашений пенсии и накопительную часть выплачивают согласно этим соглашениям и законодательству КР.

Если застрахованное лицо находится за пределами КР, заявление направляют в региональный орган Соцфонда по почте, через «Личный кабинет застрахованного лица» на электронном портале фонда или госпортал электронных услуг.

При отправлении заявления по почте подлинники документов не используют. Личность заявителя, верность копий и подлинность подписи подтверждают должностные лица дипломатических представительств КР за рубежом.