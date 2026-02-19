21:33
Общество

Соцфонд упростил назначение пенсий и ввел льготные тарифы для таксистов

Социальный фонд Кыргызстана завершил переход на новую автоматизированную систему и пересмотрел ряд процедур назначения пенсий. Одновременно введены льготные тарифы страховых взносов для отдельных категорий работников. Об этом говорится в отчете по итогам прошлого года.

В 2025 году СФ внедрил новую автоматизированную информационную систему (АИС) для пенсионеров, получающих выплаты через банки. Через платформу «Тундук» налажено взаимодействие с 17 государственными органами и 50 банками. Это позволило ускорить обмен данными и сократить сроки рассмотрения заявлений.

С августа прошлого года отменено требование нотариального заверения копий свидетельств о смерти при назначении пенсии по потере кормильца. Теперь достаточно предъявить оригинал документа для сверки.

Кроме того, пересмотрены тарифы страховых взносов:

  • для таксистов и курьеров, работающих через мобильные платформы, установлен льготный тариф в размере 1 процента;
  • для сотрудников товариществ собственников жилья ставка снижена до 2 процентов;
  • для работников текстильной отрасли — до 12 процентов.

Владельцы сельскохозяйственных участков площадью свыше 1 гектара переведены на добровольную систему уплаты страховых взносов.

Фонд также расширил международное сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения. В рамках Евразийского экономического союза назначены пенсии 163 гражданам стран объединения, при этом Россия назначила части пенсий 134 гражданам Кыргызстана.

В Южной Корее 136 человек получили пенсионные выплаты со средней суммой $3 тысячи 789. Обработано 375 запросов по подтверждению трудового стажа с Турцией, назначена первая пенсия по двустороннему соглашению.

С октября 2025 года действует соглашение с Китаем. Подписан документ с Казахстаном об обмене данными для исключения двойных выплат. Переговоры продолжаются с Германией, Австрией и Азербайджаном.
