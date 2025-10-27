Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев

На днях стало известно, что «Аю Grand» продали Социальному фонду за 3,2 миллиарда сомов, весной он приобрел ТРЦ «Ала-Арча» за 1,75 миллиарда.
Что это ему дает, куда еще вкладывают пенсионные накопления кыргызстанцев и какие инвестиции приносят наибольший доход, 24.kg рассказал глава СФ КР Бактияр Алиев.
— Вложение средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) в покупку ТРЦ «Ала-Арча» вызвало широкий резонанс. Почему фонд решил приобрести именно этот объект? Как сделка должна работать на интересы пенсионеров?
— Решение принято в рамках запланированных инвестиций. Вложение 1,75 миллиарда сомов не повлияло на ликвидность и финансовую устойчивость фонда, поскольку составляет лишь 3,2 процента от общего объема накоплений.
Приобретение 100 процентов акций ОАО «Ала-Арча» стало частью стратегии Соцфонда по диверсификации инвестиционного портфеля и снижению рисков при размещении пенсионных накоплений.
На момент покупки акций ОАО «Ала-Арча» в мае этого года ежемесячные поступления от аренды составляли около 16 миллионов сомов. Сегодня они выросли до 28 миллионов, а к концу года планируем довести их до 30 миллионов.
По итогам 2025-го ожидаемая доходность составит около 11,6–12 процентов годовых. В 2026 году прогнозируем инвестиционный доход примерно в 280 миллионов сомов, что соответствует доходности около 15 процентов годовых.
Аналогично приобрели имущественный комплекс «Аю Grand» (ныне ОАО «ТЦ «Тунгуч»). Это современный многофункциональный торговый центр в быстро развивающемся районе столицы. Он уже сегодня имеет высокий арендный потенциал.
Вложение в ТЦ средств ГНПФ — это получение стабильного инвестиционного дохода для индексации пенсионных накоплений граждан. По оценкам специалистов, данный проект имеет все основания стать высокодоходным активом и полностью окупится в среднесрочной перспективе.
Приобретение двух ТРЦ — взвешенное и стратегически оправданное решение, направленное на рост и сохранность пенсионных накоплений застрахованных лиц.
— У людей часто возникает вопрос: куда уходят их накопления в ГНПФ? Объясните простыми словами, в какие активы вкладывают средства фонда? Какие инвестиции приносят наибольший доход?
— Средства пенсионных накоплений являются «длинными» деньгами и могут быть инвестированы в следующие активы:
- государственные ценные бумаги (ГЦБ);
- облигации кыргызских эмитентов;
- акции открытых акционерных обществ;
- паи индексных фондов, инвестирующих в иностранные государственные бумаги, облигации и акции;
- ипотечные ценные бумаги;
- депозиты в кредитных организациях;
- драгоценные металлы (золото, серебро, платина);
- ценные бумаги Национального банка.
Структура портфеля ГНПФ на 22 октября этого года:
- государственные ценные бумаги — 48 миллиардов 489,7 миллиона сомов;
- облигации эмитентов — 200 миллионов;
- акции предприятий — 4 миллиарда 987,2 миллиона;
- депозиты — 6 миллиардов 575 миллионов;
- денежные средства на счетах в банках — 226,6 миллиона.
Наибольшую доходность приносят государственные ценные бумаги (14,3 процента годовых) и депозиты (12,96 процента).
— Сколько заработал в 2025-м ГНПФ? Как это отражается на будущих пенсионерах? Есть ли уверенность, что доход фонда не «съедает» инфляция?
— По итогам 2024 года доходы ГНПФ составили 5,5 миллиарда сомов. В том числе:
- доходы от ГЦБ — 4,5 миллиарда сомов;
- проценты по депозитным вкладам — 939,6 миллиона;
- доходы от начисленных процентов на ежедневные остатки денежных средств на счетах ГНПФ — 19,7 миллиона;
- прочее — 3,3 миллиона.
— Планирует ли Соцфонд публиковать полные и понятные отчеты по инвестициям и доходности, чтобы каждый человек мог понять, куда идут пенсионные деньги?
— В прошлом году инвестиционный доход каждого гражданина, который имеет средства в ГНПФ, составил 12 процентов. Отчеты мы публикуем ежемесячно на нашем официальном сайте и страницах в социальных сетях. Каждый может обратиться в районное управление Соцфонда и получить полную информацию, сколько на его счету средств и какой он получил доход от инвестиционной деятельности фонда.
— Многие хотят заранее понимать, на какую пенсию они могут рассчитывать. Планируете запуск удобного онлайн-калькулятора для ее расчета?
— Соцфонд ведет масштабную работу по цифровой трансформации и автоматизации всех основных процессов. Завершить ее планируем до конца 2025 года. Внедрение системы начнем с 1 января 2026-го.
Она предусматривает создание «персонального кабинета», в котором будут доступны следующие функции:
- предварительный расчет будущей пенсии;
- просмотр уплаченных страховых взносов;
- прогноз пенсионных выплат.
Запуск полноценного и более точного калькулятора пенсии, интегрированного с системой индивидуального учета, планируем в новой версии автоматизированной информационной системы Соцфонда или через портал «Түндүк».
Ориентировочный срок запуска — май следующего года.