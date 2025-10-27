Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев

На днях стало известно, что «Аю Grand» продали Социальному фонду за 3,2 миллиарда сомов, весной он приобрел ТРЦ «Ала-Арча» за 1,75 миллиарда.

Что это ему дает, куда еще вкладывают пенсионные накопления кыргызстанцев и какие инвестиции приносят наибольший доход, 24.kg рассказал глава СФ КР Бактияр Алиев.

— Вложение средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) в покупку ТРЦ «Ала-Арча» вызвало широкий резонанс. Почему фонд решил приобрести именно этот объект? Как сделка должна работать на интересы пенсионеров?

— Решение принято в рамках запланированных инвестиций. Вложение 1,75 миллиарда сомов не повлияло на ликвидность и финансовую устойчивость фонда, поскольку составляет лишь 3,2 процента от общего объема накоплений.

Приобретение 100 процентов акций ОАО «Ала-Арча» стало частью стратегии Соцфонда по диверсификации инвестиционного портфеля и снижению рисков при размещении пенсионных накоплений.

Основная цель — направление части накопленных средств в надежные и долгосрочные активы, способные обеспечить стабильный инвестиционный доход.

На момент покупки акций ОАО «Ала-Арча» в мае этого года ежемесячные поступления от аренды составляли около 16 миллионов сомов. Сегодня они выросли до 28 миллионов, а к концу года планируем довести их до 30 миллионов.

По итогам 2025-го ожидаемая доходность составит около 11,6–12 процентов годовых. В 2026 году прогнозируем инвестиционный доход примерно в 280 миллионов сомов, что соответствует доходности около 15 процентов годовых.

По предварительным расчетам, окупаемость вложений составит около шести лет.

Аналогично приобрели имущественный комплекс «Аю Grand» (ныне ОАО «ТЦ «Тунгуч»). Это современный многофункциональный торговый центр в быстро развивающемся районе столицы. Он уже сегодня имеет высокий арендный потенциал.

Читайте по теме «Аю Grand» продали Соцфонду за 3,2 миллиарда сомов. Теперь это ОАО «ТЦ Тунгуч»

Вложение в ТЦ средств ГНПФ — это получение стабильного инвестиционного дохода для индексации пенсионных накоплений граждан. По оценкам специалистов, данный проект имеет все основания стать высокодоходным активом и полностью окупится в среднесрочной перспективе.

Приобретение двух ТРЦ — взвешенное и стратегически оправданное решение, направленное на рост и сохранность пенсионных накоплений застрахованных лиц.

— У людей часто возникает вопрос: куда уходят их накопления в ГНПФ? Объясните простыми словами, в какие активы вкладывают средства фонда? Какие инвестиции приносят наибольший доход?

— Средства пенсионных накоплений являются «длинными» деньгами и могут быть инвестированы в следующие активы:

государственные ценные бумаги (ГЦБ);

облигации кыргызских эмитентов;

акции открытых акционерных обществ;

паи индексных фондов, инвестирующих в иностранные государственные бумаги, облигации и акции;

ипотечные ценные бумаги;

депозиты в кредитных организациях;

драгоценные металлы (золото, серебро, платина);

ценные бумаги Национального банка.

Структура портфеля ГНПФ на 22 октября этого года:

государственные ценные бумаги — 48 миллиардов 489,7 миллиона сомов;

облигации эмитентов — 200 миллионов;

акции предприятий — 4 миллиарда 987,2 миллиона;

депозиты — 6 миллиардов 575 миллионов;

денежные средства на счетах в банках — 226,6 миллиона.

Наибольшую доходность приносят государственные ценные бумаги (14,3 процента годовых) и депозиты (12,96 процента).

— Сколько заработал в 2025-м ГНПФ? Как это отражается на будущих пенсионерах? Есть ли уверенность, что доход фонда не «съедает» инфляция?

— По итогам 2024 года доходы ГНПФ составили 5,5 миллиарда сомов. В том числе:

доходы от ГЦБ — 4,5 миллиарда сомов;

проценты по депозитным вкладам — 939,6 миллиона;

доходы от начисленных процентов на ежедневные остатки денежных средств на счетах ГНПФ — 19,7 миллиона;

прочее — 3,3 миллиона.

— Планирует ли Соцфонд публиковать полные и понятные отчеты по инвестициям и доходности, чтобы каждый человек мог понять, куда идут пенсионные деньги?

— В прошлом году инвестиционный доход каждого гражданина, который имеет средства в ГНПФ, составил 12 процентов. Отчеты мы публикуем ежемесячно на нашем официальном сайте и страницах в социальных сетях. Каждый может обратиться в районное управление Соцфонда и получить полную информацию, сколько на его счету средств и какой он получил доход от инвестиционной деятельности фонда.

— Многие хотят заранее понимать, на какую пенсию они могут рассчитывать. Планируете запуск удобного онлайн-калькулятора для ее расчета?

— Соцфонд ведет масштабную работу по цифровой трансформации и автоматизации всех основных процессов. Завершить ее планируем до конца 2025 года. Внедрение системы начнем с 1 января 2026-го.

Она предусматривает создание «персонального кабинета», в котором будут доступны следующие функции:

предварительный расчет будущей пенсии;

просмотр уплаченных страховых взносов;

прогноз пенсионных выплат.

Запуск полноценного и более точного калькулятора пенсии, интегрированного с системой индивидуального учета, планируем в новой версии автоматизированной информационной системы Соцфонда или через портал «Түндүк».

Ориентировочный срок запуска — май следующего года.