Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели

В Кыргызстане с 2010 года работает Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) при Социальном фонде, который занимается исключительно накопительной пенсионной частью доходов граждан.
Работающие люди отчисляют в Соцфонд 10 процентов от заработной платы, из них 8 процентов идет в Пенсионный фонд, а 2 процента — в ГНПФ.
Средства Государственного накопительного пенсионного фонда можно получить досрочно на лечение, погашение ипотеки и некоторые другие потребности.
В Социальном фонде рассказали, когда можно забрать накопленное и как это сделать.
Лица, имеющие право на пенсию и обратившиеся за ее назначением при условии наличия учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений, пенсионеры, получающие пенсии по Закону «О государственном пенсионном социальном страховании» и также имеющие накопления.
Для получения представить в региональный орган Соцфонда:
- заявление о выплате пенсионных накоплений;
- копию документа, удостоверяющего личность получателя, и подлинник документа для сличения.
Граждане, выехавшие или выезжающие на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, также могут получить свои средства, накопленные на личных страховых счетах.
Для получения подать в региональный орган Соцфонда:
- заявление (по установленной форме) о выплате средств пенсионных накоплений;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник или засвидетельствованную в установленном порядке копию);
- листок убытия на постоянное место жительства за пределы КР (подлинник или засвидетельствованную в установленном порядке копию);
- адресную справку о выписке на постоянное место жительства за пределы КР (подлинник или засвидетельствованную в установленном порядке копию).
Граждане, их супруги, получающие или получившие ипотечный кредит и выплачивающие средства по договору аренды жилья с последующим выкупом в рамках государственной жилищной программы, финансируемой ОАО «ГИК», могут использовать пенсионные накопления для первого взноса и погашения ипотечного кредита, даже если у них есть собственное жилье.
Этим можно воспользоваться, если накоплено не менее 500 расчетных показателей — 50 тысяч сомов.
Размер получаемой суммы определяется заявителем, но не менее 50 тысяч сомов и не более суммы пенсионных накоплений.
Для получения представить в региональный орган Соцфонда:
- заявление по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- в случае получения супругом (супругой) пенсионных накоплений свидетельство о заключении брака;
- документ от уполномоченного органа в сфере ипотечного жилищного кредитования об одобрении выдачи или о наличии ипотечного кредитования либо о погашении выплаты по договору аренды жилья с последующим выкупом для участников государственной жилищной программы, финансируемой со стороны ОАО «ГИК».
* Государственный накопительный пенсионный фонд после получения подтверждения об одобрении выдачи ипотечного кредита застрахованному лицу перечисляет средства пенсионных накоплений (накопительную часть пенсии) на банковский счет, указанный в подтверждении банка.
Наследникам умершего застрахованного лица, чьи пенсионные накопления учтены в накопительной части личного страхового счета, предоставляется право на получение этих средств.
Для получения подать в региональный орган Соцфонда по месту жительства умершего застрахованного лица:
- заявление по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность наследника (подлинник и копию);
- свидетельство о праве на наследство (подлинник и копию) или соглашение о разделе наследуемого имущества, удостоверенное нотариусом (подлинник и копию);
- нотариально удостоверенную доверенность на представителя наследника с правом обращения в Социальный фонд в установленном порядке для получения пенсионных накоплений, а также подлинник и копию документа, удостоверяющего личность представителя;
- свидетельство о смерти застрахованного лица — наследодателя (подлинник и копию).
Официально признанные безработные могут получать пенсионные накопления в ежемесячном размере не более прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста (фактически сложившегося за предыдущий год), но не более трех месяцев.
Для получения подать в региональный орган Соцфонда:
- заявление по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справку от государственного уполномоченного органа в сфере содействия и занятости населения об официальном статусе безработного.
Граждане, столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями (перечень по ссылке), и их семьи могут досрочно получать средства пенсионных накоплений для финансирования лечения.
Для получения подать в региональный орган Соцфонда:
- заявление по установленной форме;
- копию документа, удостоверяющего личность получателя, и его подлинник для сверки;
- в случае подачи заявления другим лицом нотариально удостоверенную доверенность на представителя с правом обращения в Социальный фонд для получения средств пенсионных накоплений, а также копию документа, удостоверяющего личность представителя, и его подлинник для сверки;
- справку о подтверждении наличия тяжелых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений.
Военнослужащие могут получить средства из накопительного пенсионного фонда при достижении 63 лет и наличии средств на счету ГНПФ.
* Важно отметить, что они не отчисляют страховых взносов в Соцфонд во время военной службы. Эта возможность применима к тем гражданам, которые до или после военной службы работали в гражданской сфере и вносили необходимые взносы в Соцфонд.
Для получения представить в региональный орган Соцфонда:
- заявление о выплате накопительной части пенсии по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справку, подтверждающую факт назначения пенсии по Закону «О пенсионном обеспечении военнослужащих».
Как узнать, сколько накоплено:
— Обратиться в региональный орган Соцфонда, получить там доступ в личный кабинет застрахованного лица на сайте СФ КР.
— Чтобы не приходить в отделения Соцфонда и получать информацию онлайн, надо зарегистрироваться в личном кабинете. Для этого нужно в ЦОН получить облачную электронную подпись. После регистрации можно удаленно получать все услуги Соцфонда через данный личный кабинет.
— Зайти в кабинет также можно при помощи электронной цифровой подписи, е-ID или отсканировав QR-код через приложение единой системы идентификации «Тундук».
— Информацию о пенсионных накоплениях и инвестиционном доходе гражданина можно узнать и на государственном портале электронных услуг «Тундук». На нем надо зарегистрироваться. Теперь это можно сделать онлайн, скачав приложение. Далее выбираем услугу «Информация о пенсионных накоплениях (Накопительный пенсионный фонд)» в разделе «Соцвыплаты», нажимаем на кнопку «Оформить заявку» и потом кнопку «Отправить» для получения результата.