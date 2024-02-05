Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели

В Кыргызстане с 2010 года работает Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) при Социальном фонде, который занимается исключительно накопительной пенсионной частью доходов граждан.

Работающие люди отчисляют в Соцфонд 10 процентов от заработной платы, из них 8 процентов идет в Пенсионный фонд, а 2 процента — в ГНПФ.

Средства Государственного накопительного пенсионного фонда можно получить досрочно на лечение, погашение ипотеки и некоторые другие потребности.

В Социальном фонде рассказали, когда можно забрать накопленное и как это сделать.

1 При наступлении пенсионного возраста При наступлении пенсионного возраста

Лица, имеющие право на пенсию и обратившиеся за ее назначением при условии наличия учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений, пенсионеры, получающие пенсии по Закону «О государственном пенсионном социальном страховании» и также имеющие накопления.

Для получения представить в региональный орган Соцфонда:

заявление о выплате пенсионных накоплений;

копию документа, удостоверяющего личность получателя, и подлинник документа для сличения.

2 При выезде за пределы страны на постоянное место жительства При выезде за пределы страны на постоянное место жительства

Граждане, выехавшие или выезжающие на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, также могут получить свои средства, накопленные на личных страховых счетах.

Для получения подать в региональный орган Соцфонда:

заявление (по установленной форме) о выплате средств пенсионных накоплений;

документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник или засвидетельствованную в установленном порядке копию);

листок убытия на постоянное место жительства за пределы КР (подлинник или засвидетельствованную в установленном порядке копию);

адресную справку о выписке на постоянное место жительства за пределы КР (подлинник или засвидетельствованную в установленном порядке копию).

3 При ипотечном кредитовании При ипотечном кредитовании

Граждане, их супруги, получающие или получившие ипотечный кредит и выплачивающие средства по договору аренды жилья с последующим выкупом в рамках государственной жилищной программы, финансируемой ОАО «ГИК», могут использовать пенсионные накопления для первого взноса и погашения ипотечного кредита, даже если у них есть собственное жилье.

Этим можно воспользоваться, если накоплено не менее 500 расчетных показателей — 50 тысяч сомов.

Размер получаемой суммы определяется заявителем, но не менее 50 тысяч сомов и не более суммы пенсионных накоплений.

Для получения представить в региональный орган Соцфонда:

заявление по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

в случае получения супругом (супругой) пенсионных накоплений свидетельство о заключении брака;

документ от уполномоченного органа в сфере ипотечного жилищного кредитования об одобрении выдачи или о наличии ипотечного кредитования либо о погашении выплаты по договору аренды жилья с последующим выкупом для участников государственной жилищной программы, финансируемой со стороны ОАО «ГИК».

* Государственный накопительный пенсионный фонд после получения подтверждения об одобрении выдачи ипотечного кредита застрахованному лицу перечисляет средства пенсионных накоплений (накопительную часть пенсии) на банковский счет, указанный в подтверждении банка.

4 По наследству По наследству

Наследникам умершего застрахованного лица, чьи пенсионные накопления учтены в накопительной части личного страхового счета, предоставляется право на получение этих средств.

Для получения подать в региональный орган Соцфонда по месту жительства умершего застрахованного лица:

заявление по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность наследника (подлинник и копию);

свидетельство о праве на наследство (подлинник и копию) или соглашение о разделе наследуемого имущества, удостоверенное нотариусом (подлинник и копию);

нотариально удостоверенную доверенность на представителя наследника с правом обращения в Социальный фонд в установленном порядке для получения пенсионных накоплений, а также подлинник и копию документа, удостоверяющего личность представителя;

свидетельство о смерти застрахованного лица — наследодателя (подлинник и копию).

5 При безработице При безработице

Официально признанные безработные могут получать пенсионные накопления в ежемесячном размере не более прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста (фактически сложившегося за предыдущий год), но не более трех месяцев.

Для получения подать в региональный орган Соцфонда:

заявление по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справку от государственного уполномоченного органа в сфере содействия и занятости населения об официальном статусе безработного.

6 На лечение На лечение

Граждане, столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями (перечень по ссылке), и их семьи могут досрочно получать средства пенсионных накоплений для финансирования лечения.

Для получения подать в региональный орган Соцфонда:

заявление по установленной форме;

копию документа, удостоверяющего личность получателя, и его подлинник для сверки;

в случае подачи заявления другим лицом нотариально удостоверенную доверенность на представителя с правом обращения в Социальный фонд для получения средств пенсионных накоплений, а также копию документа, удостоверяющего личность представителя, и его подлинник для сверки;

справку о подтверждении наличия тяжелых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений.

7 Выплата военнослужащим Выплата военнослужащим

Военнослужащие могут получить средства из накопительного пенсионного фонда при достижении 63 лет и наличии средств на счету ГНПФ.

* Важно отметить, что они не отчисляют страховых взносов в Соцфонд во время военной службы. Эта возможность применима к тем гражданам, которые до или после военной службы работали в гражданской сфере и вносили необходимые взносы в Соцфонд.

Для получения представить в региональный орган Соцфонда:

заявление о выплате накопительной части пенсии по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справку, подтверждающую факт назначения пенсии по Закону «О пенсионном обеспечении военнослужащих».