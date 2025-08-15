Кыргызстанцы и узбекистанцы смогут получать пенсии без двойных взносов

Граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут получать пенсии без двойной уплаты страховых взносов и с учетом всего страхового стажа независимо от страны проживания. Соответствующее соглашение подписано между Социальным фондом КР и Внебюджетным пенсионным фондом Узбекистана, сообщили в пресс-службе Соцфонда КР.

Стороны согласовали проекты соглашения о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении, а также административного соглашения по его реализации. Документы позволяют суммировать страховой стаж при назначении пенсий, производить прямые выплаты без удержаний на доставку и исключают двойные отчисления при командировании и продлении сроков работы.

В Соцфонде подчеркнули, что реализация договоренностей укрепит двусторонние отношения и создаст дополнительные возможности для социального и экономического сотрудничества, в том числе в рамках крупных инфраструктурных проектов, таких как «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».