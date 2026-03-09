18:56
Общество

Почему меняются пенсионные накопления в приложении «Тундук»? Ответ оператора

В ОАО «Тундук» прокомментировали вопрос отображения пенсионных накоплений в одноименном приложении.

Ранее мужчина сообщил об уменьшении средств в накопительной части своей пенсии. По словам жителя страны, он регулярно отслеживает поступления через приложение и заметил, что сумма накоплений в марте стала меньше, чем в феврале.

Как отображаются данные?

ОАО «Тундук» является техническим оператором, который обеспечивает «цифровое окно» для доступа к государственным услугам.

«Мы не храним, не обрабатываем и не корректируем данные о ваших пенсионных счетах. Информация, которую вы видите в приложении, поступает напрямую из ведомственной базы данных уполномоченного органа в режиме реального времени», — пояснили в компании.

Почему могут меняться цифры?

Любые изменения в суммах (перерасчеты, ежегодная капитализация процентов или технические обновления данных) происходят на стороне первоисточника информации. ОАО «Тундук» лишь транслирует те сведения, которые передаются из системы профильного ведомства на момент запроса. Техническое вмешательство в эти данные со стороны ОАО «Тундук» невозможно.

Что делать, если возникли вопросы?

«Мы понимаем важность корректного отображения накоплений для каждого гражданина. Если вы заметили расхождения, для получения детальной выписки и официальных разъяснений о движении средств необходимо обратиться к распорядителю данных в Социальный фонд Кыргызской Республики (номер горячей линии — 1202). Наша задача — обеспечить вам удобный и быстрый доступ к информации. По вопросам методологии начислений и точности баланса квалифицированную помощь могут оказать специалисты профильного ведомства», — подчеркнули в ОАО.

Ранее в Соцфонде заявили, что формирование данных на личных страховых счетах граждан происходит в несколько этапов.

Работодатели через бухгалтерию организаций сдают отчеты по подоходному налогу и страховым взносам в налоговые органы. Затем ГНС передает их в Социальный фонд. После на основании полученных реестров производится автоматическое зачисление сумм на индивидуальные счета застрахованных лиц.

По данным Соцфонда, случаи, когда пользователь видит уменьшение суммы или некорректное отображение, чаще всего связаны с уточняющими отчетами, которые подают организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365191/
просмотров: 291
