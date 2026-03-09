09:26
«Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане

Компания GALANZ bottlers, выпускающая продукцию под брендами «Maxi Чай» и Garden, запустила программу ежемесячной материальной поддержки родителей сотрудников старше 65 лет. Инициатива реализуется не только в Казахстане, но и в Кыргызстане.

компании
Фото компании. Турсынгали Алагузов

Филиал GALANZ bottlers в Кыргызстане работает с 2012 года. В настоящее время в штате компании трудятся 130 человек. В рамках программы материальную помощь будут получать родители 30 сотрудников. Размер корпоративной выплаты составит около 9 тысяч сомов.

Инициатор программы предприниматель Турсынгали Алагузов подчеркивает, что социальная ответственность для фирмы является не формальностью, а частью устойчивой бизнес-стратегии:

«Мы работаем не только в Казахстане, у нас есть филиал и в Кыргызстане. Мы здесь зарабатываем деньги, но считаем важным не только получать прибыль, но и вкладываться в экономику и социальное развитие страны».

По словам получателей поддержки, инициатива стала неожиданной, но крайне своевременной помощью.

Бюбира Ташибекова, 68 лет, мать одного из сотрудников компании, рассказывает: «Честно говоря, сначала я даже не поверила. Сын сообщил, что организация, в которой он работает, будет ежемесячно оказывать нам материальную поддержку. Для нашей семьи это стало неожиданностью. Любая помощь важна, а такая особенно. Это серьезная поддержка для семейного бюджета. Отдельная благодарность Турсынгали Турымовичу и компании GALANZ bottlers. Это редкий пример искренней заботы».

компании
Фото компании. Бюбира Ташибекова

Шарапат Файзуллаева, 66 лет, также отмечает значимость программы: «Когда сын рассказал о выплате, мы были приятно удивлены. Моя пенсия составляет около 7 тысяч сомов, и дополнительная поддержка стала ощутимой прибавкой к семейному бюджету. Это не только финансовая поддержка, но и проявление внимания и уважения со стороны компании. В современной корпоративной практике забота о родителях сотрудников фактически отсутствует, поэтому такая инициатива имеет особую ценность».

компании
Фото компании. Шарапат Файзуллаева

В компании подчеркивают, что программа направлена не только на материальную поддержку, но и на укрепление семейных ценностей. Забота о старшем поколении рассматривается как признание вклада родителей в воспитание и становление нынешних специалистов.
