В Нижне-Серафимовском интернате у 15 пожилых нет паспортов

Центр по предупреждению пыток института омбудсмена провел мониторинг Нижне-Серафимовского дома-интерната в Чуйской области.

По данным пресс-службы, проверены соблюдение прав постояльцев, условия проживания и санитарно-эпидемиологические нормы.

Во время проверки выяснилось, что у 15 пожилых людей отсутствуют паспорта.

По словам руководства дома престарелых, это связано с тем, что у них нет необходимых документов для оформления паспорта: свидетельства о рождении, прописки и других.

К примеру, пожилая женщина Н. Л. обратилась к сотрудникам института за помощью в получении паспорта.

«Родилась я в России, переехала в Кыргызстан в 1969 году, работала строителем в Нарыне, сейчас не могу выйти на пенсию без документов», — рассказала она.

Оказалось, что социальный работник направил необходимые запросы по ее документам, однако процесс затянулся из-за отсутствия сведений о ней в базе данных.

Институт акыйкатчи окажет содействие в паспортизации пожилых людей, так как отсутствие документов ограничивает их права.

Также поступили отдельные жалобы на качество медицинской помощи.

М. Н. показала незаживающую болячку на ноге и выразила недовольство работой медпункта.

По словам медсестры, пенсионерка отказывается от помощи, требуя выдать ей все медикаменты сразу, а не в дозированном виде, как предусмотрено.

Руководство учреждения сообщило, что осмотры проводят регулярно, а при необходимости постояльцев доставляют в больницы.

Одна из проблем — нехватка санитаров мужского пола в доме престарелых. За лежачими мужчинами вынуждены ухаживать женщины-санитарки. Из-за низкой заработной платы (около 13 тысяч сомов) привлечь мужчин к этой работе затруднительно.

При этом в учреждении обеспечены безопасность и свобода вероисповедания.

На территории дома престарелых есть мечеть. По словам директора, при поддержке спонсоров с прошлого года организуют поездки на умру.

На момент проверки в доме-интернате находилось 276 человек, из них 150 — лица с инвалидностью и 126 — пожилые.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить соблюдение прав постояльцев социальных стационарных учреждений, отметив, что пожилые люди и лица с инвалидностью как представители социально уязвимых слоев населения нуждаются в особой защите.