Соцфонд получил 526,3 миллиона сомов прибыли от инвестирования средств ГНПФ

Социальным фондом Кыргызской Республики за январь 2026 года из средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) в государственные ценные бумаги (ГЦБ) было инвестировано 1 миллиард 140,8 миллиона сомов с доходностью в пределах 15,2–16 процентов годовых.

Также часть средств ГНПФ была размещена в депозитные вклады коммерческих банков на сумму 300 миллионов сомов сроком на 12 и 18 месяцев, с доходностью 11,3–14,3 процента годовых. Таким образом, за отчетный период всего было инвестировано 1 миллиард 440,8 миллиона сомов.

По ранее инвестированным средствам ГНПФ за январь 2026 года получены следующие доходы:

• доход от ГЦБ – 512,7 миллиона сомов;

• процентный доход по депозитам – 12,6 миллиона сомов;

• доход от начисленных процентов на ежедневные остатки на счетах ГНПФ – 1 миллион сомов.

Всего за январь 2026 года получен доход от инвестирования средств ГНПФ в размере 526,3 миллиона сомов.