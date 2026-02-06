11:34
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Соцфонд получил 526,3 миллиона сомов прибыли от инвестирования средств ГНПФ

Социальным фондом Кыргызской Республики за январь 2026 года из средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) в государственные ценные бумаги (ГЦБ) было инвестировано 1 миллиард 140,8 миллиона сомов с доходностью в пределах 15,2–16 процентов годовых.

Также часть средств ГНПФ была размещена в депозитные вклады коммерческих банков на сумму 300 миллионов сомов сроком на 12 и 18 месяцев, с доходностью 11,3–14,3 процента годовых. Таким образом, за отчетный период всего было инвестировано 1 миллиард 440,8 миллиона сомов.

По ранее инвестированным средствам ГНПФ за январь 2026 года получены следующие доходы:
• доход от ГЦБ – 512,7 миллиона сомов;
• процентный доход по депозитам – 12,6 миллиона сомов;
• доход от начисленных процентов на ежедневные остатки на счетах ГНПФ – 1 миллион сомов.

Всего за январь 2026 года получен доход от инвестирования средств ГНПФ в размере 526,3 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360866/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В январе 2026 года Социальный фонд рассмотрел 3 тысячи 346 пенсионных дел
Автоматизированную систему для упрощения оформления пенсий внедрят в Кыргызстане
Бюджет Соцфонда на 2026 год превысит 137 миллиардов сомов и будет с профицитом
Соцфонд готовит нововведения: что изменится для пенсионных накоплений
На 1 декабря средства накопительной пенсии получили 227 тысяч 354 человека
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год
Полноценная солидарно-накопительная система: Соцфонд о втором этапе реформ
КР близится к статусу старой страны, в 2030-м будет более миллиона пенсионеров
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
11:32
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
11:26
В КНУ открыли «Историческое пространство Великой Отечественной войны»
11:25
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
11:22
Ядерное сдерживание. Трамп предложил разработать новый договор с Россией
11:22
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД