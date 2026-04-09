Более 14 миллионов сомов на кибербезопасность своих сетей предусмотрел Соцфонд

Социальный фонд Кыргызстана объявил повторный тендер на закупку программно-аппаратного комплекса для обеспечения кибербезопасности. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

На эти цели планируется потратить 14 миллионов 370 тысяч сомов.

Согласно технической документации, закупаемый продукт представляет собой оборудование для хранения информации и защиты сети (NGFW).

Для участия в торгах поставщики должны предоставить гарантийное обеспечение в размере 2 процентов от суммы предложения.

Срок подачи предложений установлен до 22 апреля 2026 года.