Общество

В Соцфонде КР рассказали, как защищают пенсионные права мигрантов

Социальный фонд КР успешно реализует соглашения по защите пенсионных прав соотечественников за рубежом, сообщает пресс-служба ведомства по итогам коллегии.

По ее данным, в рамках ЕАЭС назначены пенсии 163 гражданам стран Союза. Россия, в свою очередь, назначила части пенсий 134 гражданам КР.

Также ведется работа:

• Южная Корея — 136 граждан обратились за выплатами накоплений после работы в Корее. Средняя выплата составила $3 тысячи 789;
• Турция — ведется активный обмен данными о стаже (обработано 375 запросов), назначена первая пенсия в рамках двустороннего договора;
• Китай — с октября 2025 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении.
• Подписано соглашение с Казахстаном об обмене данными для исключения двойных выплат.

Также ведутся активные переговоры с Германией, Австрией и Азербайджаном по защите пенсионных прав наших мигрантов.
