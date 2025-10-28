В Кыргызстане с 1 октября проиндексировали пенсии. Суммы прибавок у кого-то более заметные, а у кого-то — символические.
Глава Социального фонда Бактияр Алиев рассказал 24.kg, как именно изменился размер пенсий для большинства людей, о важности введения минимального стажа и отразится ли на пенсионных выплатах самороспуск Жогорку Кенеша.
— Можете объяснить, как именно изменился размер пенсий для большинства людей и сколько человек реально получили увеличение выплат?
— С 2021 года Соцфонд существенно повышает пенсии. Если раньше прибавки составляли 100–200 сомов, то теперь рост более ощутимый.
Раньше в стране были пенсии в 700 сомов, 1 тысячу сомов, сейчас таких нет.
Повышения проводили поэтапно:
- в 2022-м пенсии увеличили на 33 процента;
- в 2023-м страховая часть пенсии выросла на 38 процентов;
- в 2024-м пенсии довели до уровня прожиточного минимума пенсионера — 6,9 тысячи сомов, при этом страховая часть увеличена на 18 процентов;
- в 2025-м страховая часть повышена на 10 процентов, но не менее чем на 600 сомов, при этом минимальный размер пенсии теперь 7,2 тысячи сомов.
Для понимания масштаба: если до 2021 года на выплату пенсий ежегодно направляли около 47 миллиардов сомов, то за период с 2021-го по 2025-й сумма выросла до 106 миллиардов сомов — расходная часть увеличилась на 59 миллиардов сомов.
Важно понимать, что пенсия — это не пособие, а страховая выплата. Ее размер напрямую зависит от страховых взносов, уплаченных гражданином в течение трудовой деятельности.
Индексация с 1 октября 2025 года коснулась всех, кому пенсии назначили до этой даты, — это около 813 тысяч человек.
— Сколько средств потратили на выплаты пенсий с начала 2025 года? За счет чего формируется эта сумма и насколько устойчиво финансирование в долгосрочной перспективе?
— Финансирование идет за счет страховых взносов и ассигнований из республиканского бюджета.
По предварительным данным, общий объем выплат пенсий и пособий за 10 месяцев 2025 года (на 23 октября) составил 90,8 миллиарда сомов.
Из этой суммы 36,4 миллиарда сомов поступило из республиканского бюджета, в том числе на:
- выплату базовой части пенсии — 27 миллиардов сомов;
- пенсии и пособия военнослужащим — 4,1 миллиарда сомов;
- льготные пенсии и надбавки к пенсиям — 5,3 миллиарда сомов;
Кроме того, 54,4 миллиарда сомов профинансировали за счет средств Пенсионного фонда, то есть страховых взносов работающих граждан и работодателей.
— У многих работодателей долги по социальным отчислениям. Какие меры применяют к должникам — судебные иски, штрафы, рассрочки? Как это влияет на возможности фонда выплачивать пенсии?
— На сегодня пенсии выплачиваем полностью и своевременно.
С 1 января 2019 года сбором страховых взносов и привлечением к ответственности за нарушения в данной сфере занимается Налоговая служба.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов принимают меры взыскания по Налоговому кодексу и Кодексу о правонарушениях. Например, выставляют платежные требования банкам, получают средства за счет имущества налогоплательщика, предоставляют рассрочки или отсрочки, штрафуют и начисляют пени.
— Если по каким-то причинам принятие бюджета на 2026 год затянется, как это отразится на пенсионных выплатах? Есть ли у фонда запас прочности?
— По Бюджетному кодексу, если проект бюджета не утвердят до конца года, кабинет министров и органы местного самоуправления могут ежемесячно расходовать средства в пределах одной двенадцатой части годовой суммы расходов, указанной в проекте бюджета.
В связи с самороспуском Жогорку Кенеша, указом президента КР от 13 октября 2025 года Соцфонду разрешено с 1 января 2026 года действовать по этой схеме, пока закон о бюджете не вступит в силу.
— Минимальный трудовой стаж, нужный для пенсии, постепенно повышают. Что будет с теми, кто не успеет «доработать» нужные годы?
— В рамках очередного этапа реформы пенсионной системы ввели требование о минимальном страховом стаже. Это сделали для усиления страховых принципов назначения пенсий, достижения достаточного жизненного уровня пенсионеров и поддержания финансовой устойчивости системы.
Минимальный стаж вводят поэтапно, начиная с пяти лет в 2024 году до 20 лет к 2045-му.
Данная норма направлена на то, чтобы обеспечить полноценное участие граждан в системе государственного социального страхования. Ранее не было требований к стажу, что позволяло выходить на пенсию со стажем и один месяц. Из-за этого размеры пенсии граждан при назначении были незначительными, что вызывало недовольство.
Соблюдение минимального страхового стажа очень важно. Ведь размер пенсии напрямую зависит от суммы и периода уплаты страховых взносов.
В большинстве стран мира и СНГ обязательный требуемый стаж — от 10 до 25 лет.
Поэтапное его введение с 5 до 20 лет позволит усилить ответственность трудоспособных людей за свое будущее, формирование пенсионных прав и решить проблемы низких пенсий.
Кроме того, это еще один шаг к легализации занятости граждан. В Кыргызстане уровень теневой экономики и неформальной занятости остается высоким.
Неформальная занятость лишает граждан прав на пенсионное обеспечение, поскольку оно основано на страховом принципе и напрямую зависит от периода и уплаты страховых взносов и накопленной суммы на личном страховом счете.
Те, кто не имеет право на пенсию, могут рассчитывать только на пособие пожилым гражданам. На сегодня его размер всего 2 тысячи сомов. Его выплачивают из республиканского бюджета.
Кроме того, работа без оформления оставляет людей без медицинского страхования и других социальных выплат (больничные, травматизм, беременность и роды и так далее).
Сейчас предпринимаются шаги по снижению уровня теневой занятости. Так, в 2023 году для создания благоприятных условий ведения бизнеса тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей установили независимо от налогового режима в размере 6 процентов от усеченной среднемесячной зарплаты (СМЗ). В 2024 году для поддержки предпринимателей и вывода страховых взносов из тени их ставку снизили с 27,25 до 12,25 процента или более чем на 55 процентов, что является уникальным шагом в международной практике.
Кроме того, граждане могут добровольно уплачивать страховые взносы в любом размере, но не менее 8 процентов от СМЗ в Пенсионный фонд или не менее 10 процентов от СМЗ: 8 процентов также в Пенсионный фонд и 2 процента в Государственный накопительный пенсионный фонд.
Изменения в законодательстве о государственном социальном страховании внесли недавно, поэтому говорить о том, какое влияние они окажут на пенсионную систему, еще рано.
Но с учетом социальных, экономических, демографических реалий корректировки системы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения продолжатся.