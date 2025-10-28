В Кыргызстане с 1 октября проиндексировали пенсии. Суммы прибавок у кого-то более заметные, а у кого-то — символические.

Глава Социального фонда Бактияр Алиев рассказал 24.kg, как именно изменился размер пенсий для большинства людей, о важности введения минимального стажа и отразится ли на пенсионных выплатах самороспуск Жогорку Кенеша.

— Можете объяснить, как именно изменился размер пенсий для большинства людей и сколько человек реально получили увеличение выплат?

— С 2021 года Соцфонд существенно повышает пенсии. Если раньше прибавки составляли 100–200 сомов, то теперь рост более ощутимый.

Для сравнения: в 2020-м средний размер пенсии составлял около 6 тысяч сомов, сегодня — 11 тысяч 226 сомов, то есть почти в два раза больше.

Раньше в стране были пенсии в 700 сомов, 1 тысячу сомов, сейчас таких нет.

Повышения проводили поэтапно:

в 2022-м пенсии увеличили на 33 процента;

в 2023-м страховая часть пенсии выросла на 38 процентов;

в 2024-м пенсии довели до уровня прожиточного минимума пенсионера — 6,9 тысячи сомов, при этом страховая часть увеличена на 18 процентов;

в 2025-м страховая часть повышена на 10 процентов, но не менее чем на 600 сомов, при этом минимальный размер пенсии теперь 7,2 тысячи сомов.

Большинство пенсионеров получили увеличение выплат от 1,5 тысячи до 5 тысяч сомов.

Для понимания масштаба: если до 2021 года на выплату пенсий ежегодно направляли около 47 миллиардов сомов, то за период с 2021-го по 2025-й сумма выросла до 106 миллиардов сомов — расходная часть увеличилась на 59 миллиардов сомов.

Важно понимать, что пенсия — это не пособие, а страховая выплата. Ее размер напрямую зависит от страховых взносов, уплаченных гражданином в течение трудовой деятельности.

Чем больше взносов поступило в Социальный фонд, тем выше размер пенсии.

Индексация с 1 октября 2025 года коснулась всех, кому пенсии назначили до этой даты, — это около 813 тысяч человек.

— Сколько средств потратили на выплаты пенсий с начала 2025 года? За счет чего формируется эта сумма и насколько устойчиво финансирование в долгосрочной перспективе?

— Финансирование идет за счет страховых взносов и ассигнований из республиканского бюджета.

По предварительным данным, общий объем выплат пенсий и пособий за 10 месяцев 2025 года (на 23 октября) составил 90,8 миллиарда сомов.

Из этой суммы 36,4 миллиарда сомов поступило из республиканского бюджета, в том числе на:

выплату базовой части пенсии — 27 миллиардов сомов;

пенсии и пособия военнослужащим — 4,1 миллиарда сомов;

льготные пенсии и надбавки к пенсиям — 5,3 миллиарда сомов;

Кроме того, 54,4 миллиарда сомов профинансировали за счет средств Пенсионного фонда, то есть страховых взносов работающих граждан и работодателей.

— У многих работодателей долги по социальным отчислениям. Какие меры применяют к должникам — судебные иски, штрафы, рассрочки? Как это влияет на возможности фонда выплачивать пенсии?

— На сегодня пенсии выплачиваем полностью и своевременно.

С 1 января 2019 года сбором страховых взносов и привлечением к ответственности за нарушения в данной сфере занимается Налоговая служба.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов принимают меры взыскания по Налоговому кодексу и Кодексу о правонарушениях. Например, выставляют платежные требования банкам, получают средства за счет имущества налогоплательщика, предоставляют рассрочки или отсрочки, штрафуют и начисляют пени.

— Если по каким-то причинам принятие бюджета на 2026 год затянется, как это отразится на пенсионных выплатах? Есть ли у фонда запас прочности?

— По Бюджетному кодексу, если проект бюджета не утвердят до конца года, кабинет министров и органы местного самоуправления могут ежемесячно расходовать средства в пределах одной двенадцатой части годовой суммы расходов, указанной в проекте бюджета.

В связи с самороспуском Жогорку Кенеша, указом президента КР от 13 октября 2025 года Соцфонду разрешено с 1 января 2026 года действовать по этой схеме, пока закон о бюджете не вступит в силу.

Кроме того, бюджет СФ соблюдает принцип сбалансированности, что гарантирует своевременную выплату пенсий без задержек.

— Минимальный трудовой стаж, нужный для пенсии, постепенно повышают. Что будет с теми, кто не успеет «доработать» нужные годы?

— В рамках очередного этапа реформы пенсионной системы ввели требование о минимальном страховом стаже. Это сделали для усиления страховых принципов назначения пенсий, достижения достаточного жизненного уровня пенсионеров и поддержания финансовой устойчивости системы.

Минимальный стаж вводят поэтапно, начиная с пяти лет в 2024 году до 20 лет к 2045-му.

При этом возраст выхода на пенсию не меняется.

Данная норма направлена на то, чтобы обеспечить полноценное участие граждан в системе государственного социального страхования. Ранее не было требований к стажу, что позволяло выходить на пенсию со стажем и один месяц. Из-за этого размеры пенсии граждан при назначении были незначительными, что вызывало недовольство.

Соблюдение минимального страхового стажа очень важно. Ведь размер пенсии напрямую зависит от суммы и периода уплаты страховых взносов.

В большинстве стран мира и СНГ обязательный требуемый стаж — от 10 до 25 лет.

Поэтапное его введение с 5 до 20 лет позволит усилить ответственность трудоспособных людей за свое будущее, формирование пенсионных прав и решить проблемы низких пенсий.

Кроме того, это еще один шаг к легализации занятости граждан. В Кыргызстане уровень теневой экономики и неформальной занятости остается высоким.

Доля теневой экономики в КР в 2023 году составила 19 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). В неформальном секторе работают 66,1 процента всего занятого населения республики.

Неформальная занятость лишает граждан прав на пенсионное обеспечение, поскольку оно основано на страховом принципе и напрямую зависит от периода и уплаты страховых взносов и накопленной суммы на личном страховом счете.

Те, кто не имеет право на пенсию, могут рассчитывать только на пособие пожилым гражданам. На сегодня его размер всего 2 тысячи сомов. Его выплачивают из республиканского бюджета.

Кроме того, работа без оформления оставляет людей без медицинского страхования и других социальных выплат (больничные, травматизм, беременность и роды и так далее).

Сейчас предпринимаются шаги по снижению уровня теневой занятости. Так, в 2023 году для создания благоприятных условий ведения бизнеса тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей установили независимо от налогового режима в размере 6 процентов от усеченной среднемесячной зарплаты (СМЗ). В 2024 году для поддержки предпринимателей и вывода страховых взносов из тени их ставку снизили с 27,25 до 12,25 процента или более чем на 55 процентов, что является уникальным шагом в международной практике.

Кроме того, граждане могут добровольно уплачивать страховые взносы в любом размере, но не менее 8 процентов от СМЗ в Пенсионный фонд или не менее 10 процентов от СМЗ: 8 процентов также в Пенсионный фонд и 2 процента в Государственный накопительный пенсионный фонд.

Изменения в законодательстве о государственном социальном страховании внесли недавно, поэтому говорить о том, какое влияние они окажут на пенсионную систему, еще рано.

Но с учетом социальных, экономических, демографических реалий корректировки системы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения продолжатся.