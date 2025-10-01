12:09
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов

С 1 октября 2025 года в Кыргызстане увеличили пенсии. Средний ее размер по стране после индексации достигнет 11 тысяч 226 сомов, сообщил Социальный фонд.

Повышение коснется более 818 тысячи 700 пенсионеров. На это потребуется около 2,04 миллиарда сомов, отметили в Соцфонде.

Как изменились пенсии:

Согласно постановлению кабинета министров, индексацию провели по нижеследующему механизму.

  • Страховая часть пенсий до 50 тысяч сомов проиндексирована с коэффициентом 1,1. При этом минимальный размер повышения составит 600 сомов.

  • Для пенсий со страховой частью свыше 50 тысяч сомов индексацию ограничили 5 тысячами сомов.

Минимальный общий размер пенсии с 1 октября составит 7,1 тысячи сомов с учетом надбавок (за исключением предусмотренных законом случаев).

Возраст выхода на пенсию остался прежним: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345536/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Многодетные кыргызстанки в высокогорье смогут выходить на пенсию без стажа
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
В парламенте озаботились пенсионным обеспечением военнослужащих
Кыргызстанцы и узбекистанцы смогут получать пенсии без двойных взносов
«Кыргыз почтасы» будет брать 2 процента комиссии за доставку пенсий и пособий
В Кыргызстане обновили порядок назначения пенсий и пособий силовикам
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
С 1 октября в Кыргызстане планируют повысить пенсии
Кабмин изменил правила управления пенсионными накоплениями
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
29&nbsp;сентября: где в&nbsp;Бишкеке отключат свет 29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
Бизнес
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
1 октября, среда
12:04
Государство расширит перечень бесплатных социальных услуг для пожилых Государство расширит перечень бесплатных социальных усл...
11:44
На таможне задержаны автомобили, поставленные на учет по поддельным документам
11:23
Госрегистр в Бишкеке вновь изменил график работы: теперь принимают с 7 утра
11:20
Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
11:18
Более 90 миллионов сомов выделяет Минсельхоз на покупку машин