В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов

С 1 октября 2025 года в Кыргызстане увеличили пенсии. Средний ее размер по стране после индексации достигнет 11 тысяч 226 сомов, сообщил Социальный фонд.

Повышение коснется более 818 тысячи 700 пенсионеров. На это потребуется около 2,04 миллиарда сомов, отметили в Соцфонде.

Как изменились пенсии: Согласно постановлению кабинета министров, индексацию провели по нижеследующему механизму. Страховая часть пенсий до 50 тысяч сомов проиндексирована с коэффициентом 1,1. При этом минимальный размер повышения составит 600 сомов. Для пенсий со страховой частью свыше 50 тысяч сомов индексацию ограничили 5 тысячами сомов.

Минимальный общий размер пенсии с 1 октября составит 7,1 тысячи сомов с учетом надбавок (за исключением предусмотренных законом случаев).

Возраст выхода на пенсию остался прежним: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.