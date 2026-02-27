В Жогорку Кенеше инициировали внесение изменений в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», предусматривающий отмену обязательного требования к стажу работы для помощников политических и специальных государственных должностных лиц, а также политических муниципальных руководителей.

Согласно справке-обоснованию, предлагается установить исключение из квалификационных требований к стажу для помощников, назначаемых на срок полномочий конкретного должностного лица. Речь о так называемых патронатных должностях, которые носят временный и доверительный характер.

Действующий закон предусматривает обязательный стаж государственной или муниципальной службы либо работы в соответствующей профессиональной сфере для замещения старших административных должностей.

Инициаторы подчеркивают: помощники не относятся к карьерным административным позициям, назначаются исключительно на срок полномочий руководителя и работают на основе личного доверия.

Как отмечается в документе, ключевыми критериями при назначении помощников должны быть профессиональная компетентность, лояльность, способность к оперативной работе и уровень доверия, а не формальный стаж.

По мнению авторов инициативы, действующее требование ограничивает привлечение молодых специалистов, снижает гибкость кадровой политики и не учитывает срочный характер должности.

Поправки, как утверждается, позволят расширить возможности привлечения экспертов из академической среды и частного сектора, создать условия для обновления кадрового потенциала госслужбы. При этом отмена требования к стажу будет касаться исключительно помощников, назначаемых на время полномочий конкретного должностного лица, и не затронет общую систему квалификационных требований к административным должностям.

Проект закона размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Его инициатором выступил депутат Медер Чотонов.