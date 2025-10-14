Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, которым вводится временный порядок правового регулирования принятия и исполнения решений по распределению расходов республиканского бюджета, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Документ принят в связи с самороспуском Жогорку Кенеша седьмого созыва и назначением досрочных парламентских выборов.

Как отмечено в указе, действующее бюджетное законодательство не предусматривает механизмов принятия решений по расходам в период между роспуском парламента и избранием нового созыва, что может привести к задержкам в финансировании социальных и государственных нужд.

Временный порядок позволит кабинету министров самостоятельно принимать и исполнять решения об изменении параметров бюджета и перераспределении расходов до первого заседания профильного комитета нового состава ЖК.

Речь о трех ключевых бюджетах:

республиканском;

Социального фонда;

ФОМС.

Если до конца 2025 года новые бюджеты на 2026-й не утвердят, Соцфонд и ФОМС смогут ежемесячно расходовать средства в объеме 1/12 от плановой годовой суммы.

Глава государства поручил кабмину регулярно информировать профильный комитет нового созыва парламента о ходе исполнения решений и обеспечить бесперебойное финансирование социально значимых направлений.