10:50
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Экономика
Сюжет: Выборы-2025

Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, которым вводится временный порядок правового регулирования принятия и исполнения решений по распределению расходов республиканского бюджета, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Документ принят в связи с самороспуском Жогорку Кенеша седьмого созыва и назначением досрочных парламентских выборов.

Как отмечено в указе, действующее бюджетное законодательство не предусматривает механизмов принятия решений по расходам в период между роспуском парламента и избранием нового созыва, что может привести к задержкам в финансировании социальных и государственных нужд.

Временный порядок позволит кабинету министров самостоятельно принимать и исполнять решения об изменении параметров бюджета и перераспределении расходов до первого заседания профильного комитета нового состава ЖК.

Речь о трех ключевых бюджетах:

  • республиканском;
  • Социального фонда;
  • ФОМС.

Если до конца 2025 года новые бюджеты на 2026-й не утвердят, Соцфонд и ФОМС смогут ежемесячно расходовать средства в объеме 1/12 от плановой годовой суммы.

Глава государства поручил кабмину регулярно информировать профильный комитет нового созыва парламента о ходе исполнения решений и обеспечить бесперебойное финансирование социально значимых направлений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347074/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли
Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
Больше невиновных не сажают. Президент о доверии к милиции и убийствах
Садыр Жапаров: В Кыргызстане началась новая эра авиации
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Арче начали строить первый в&nbsp;Кыргызстане &laquo;Родельбан&raquo; В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельбан»
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Европейский союз выделит $1&nbsp;миллиард на&nbsp;строительство &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют &laquo;АзияУниверсалБанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Ак-Банк&raquo; В Кыргызстане ликвидируют «АзияУниверсалБанк» и «Ак-Банк»
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
10:44
Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 15-20 минут — Трамп Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 1...
10:34
ЦИК создает рабочую группу по организации выборов для кыргызстанцев за рубежом
10:30
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
10:29
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
10:26
Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля