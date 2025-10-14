Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, которым вводится временный порядок правового регулирования принятия и исполнения решений по распределению расходов республиканского бюджета, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.
Документ принят в связи с самороспуском Жогорку Кенеша седьмого созыва и назначением досрочных парламентских выборов.
Как отмечено в указе, действующее бюджетное законодательство не предусматривает механизмов принятия решений по расходам в период между роспуском парламента и избранием нового созыва, что может привести к задержкам в финансировании социальных и государственных нужд.
Временный порядок позволит кабинету министров самостоятельно принимать и исполнять решения об изменении параметров бюджета и перераспределении расходов до первого заседания профильного комитета нового состава ЖК.
Речь о трех ключевых бюджетах:
- республиканском;
- Социального фонда;
- ФОМС.
Если до конца 2025 года новые бюджеты на 2026-й не утвердят, Соцфонд и ФОМС смогут ежемесячно расходовать средства в объеме 1/12 от плановой годовой суммы.
Глава государства поручил кабмину регулярно информировать профильный комитет нового созыва парламента о ходе исполнения решений и обеспечить бесперебойное финансирование социально значимых направлений.