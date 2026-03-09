12:41
Власть

Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спортсменов

В Кыргызстане предлагают засчитывать время нахождения спортсменов в составе национальной сборной в трудовой стаж. Проект поправок в Закон «О физической культуре и спорте» представил на заседании парламентского комитета директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев.

По его словам, спортивная карьера ограничена по времени и связана с высокими физическими нагрузками, а также с риском получения травм.

В связи с этим предлагается учитывать период пребывания спортсменов в составе национальной сборной как трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта.

Как отметил Урмат Асанбаев, такая норма позволит спортсменам после завершения карьеры иметь подтвержденный профессиональный опыт и облегчит их дальнейшее трудоустройство, в том числе в сфере физической культуры и спорта.
