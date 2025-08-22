Скоро в школу. Чего ждать родителям и детям с учетом перехода на 12-летку

Приближается новый учебный год. Всего в Кыргызстане около 2,4 тысячи школ, 1,5 миллиона учащихся и более 90 тысяч учителей. В связи с переходом на 12-летнее образование их в сентябре ждут первые новшества.

Впервые за парту...

...1 сентября, по

планам

Министерства просвещения, должны сесть более 300 тысяч детей. Хотя по статистике на 20 августа в системе

зарегистрировали

чуть более 200 тысяч будущих учеников первых и вторых классов.

Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», они тоже могут пойти во второй класс.

Запись в школу продлится до 30 сентября. Родители, не успевшие сделать это до окончания поздней регистрации, смогут обратиться в школы только для записи на следующий учебный год. В 2026-м можно будет поступить только в первый класс, массово перепрыгнуть сразу во второй больше не получится.

Согласно обязательной норме наполняемости, в классах должно быть не более 36 учеников.

В апреле 2025-го в мэрии Бишкека говорили, что в случае нехватки мест в школах до 14 тысяч первоклассников разместят в зданиях ближайших детсадов.

Как сообщили 24.kg в муниципалитете, пока всех детей могут разместить в школах, однако запись еще продолжается и ситуация может измениться.

Учеба по разным программам

Дети, перешедшие традиционным образом из первого класса во второй по системе 11-летнего образования, продолжат учиться по старой программе.

Вновь зачисленные в первые и вторые классы будут учиться по новой программе.

В 12-летней программе для учеников 1-3-х классов применяют систему безотметочного оценивания. При этом в 3-х классах, обучающихся по 11-летней программе, оценки ставить будут.

По словам директора столичной школы № 65 Ольги Солошенко, впервые школы примут в первый класс детей в возрасте пяти и шести лет. Для них надо создать особую, более игровую и развивающую среду. Учителям предстоит перестроить работу, чтобы младшие школьники чувствовали себя комфортно.

Вторая задача связана со вторыми классами. Именно здесь, по ее мнению, школа столкнется с наибольшими трудностями.

Дети придут с разным уровнем подготовки: кто-то серьезно занимался, кто-то прошел лишь курсы или программу «Наристе», где не обучают письму. Поэтому первые месяцы посвятят адаптации — учителя научат детей писать, выровняют стартовые возможности и постепенно включат их в полноценный учебный процесс. Важно, чтобы реформы не привели к отторжению, а наоборот, способствовали качественному обучению, подчеркнула педагог.

Новая программа ждет и учащихся пятых и седьмых классов.

К примеру, в пятых классах есть интегрированный материал пятого и шестого классов. Как отметили специалисты, часть материала пятого класса обычно повторяет начальную школу, и этим временем можно гибко распорядиться.

Кроме того, в новом базисном учебном плане (БУП) на 2025/26 год сокращен один час кыргызского языка в пользу точных наук.

Читайте по теме С сентября в школах появятся новшества в преподавании предмета «Естествознание»

По словам министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой, в учебной нагрузке больше всего часов у кыргызского языка, а меньше всего — у биологии, химии, физики и информатики.

«Важно помнить: кыргызский язык можно и нужно преподавать не только как отдельный предмет, но и через математику, биологию, историю, искусство. Физика на кыргызском, математика, история — все это формирует словарный запас и мышление», — заметила глава Минпросвещения.

А как дела с учебниками?

Этот вопрос остро стоит каждый год. Родители учащихся вынуждены за свой счет приобретать недостающую учебную литературу.

Перед началом прошлого учебного года школы в Кыргызстане были обеспечены учебниками всего на 68,5 процента. С тех пор обновили государственный образовательный стандарт, предметные стандарты, БУП.

В издательском доме «Окуу китеби» не уточнили 24.kg актуальную на сегодня статистику по обеспеченности книгами.

Однако известно, что из-за перехода на 12-летку к выпуску готовят следующие учебно-методические комплексы:

«Английский язык» (3-9-е классы) — общий тираж 2 миллиона экземпляров;

«Математика» (1-е, 2-е, 5-е, 7-е классы) — общий тираж более 1 миллиона экземпляров;

«Естествознание» (1-е, 2-е, 5-е, 7-е классы) — общий тираж около 1,4 миллиона экземпляров.

Совместно с российским издательством «Просвещение» адаптируют учебно-методические комплексы по русскому языку и чтению, русскому языку и русской литературе для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Все указанные учебники, по данным Минпросвещения, издадут и доставят в школы до конца 2025 года. По каким книгам дети будут заниматься до тех пор, не уточняется.

Всего на издание новых учебников государство в 2025 году выделило 744 миллиона сомов, в то время как для решения проблемы требуется несколько миллиардов.

Часть новых книг будут, как и раньше, выдавать в аренду, однако точная ее стоимость еще неизвестна. Последние пять лет аренда одного учебника обходилась в 25 сомов в год.

Учителей по-прежнему не хватает

По данным директора Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Алмазбека Токтомаметова, в этом году для начальной школы, по предварительным расчетам, надо 6,8 тысячи учителей. Из них 3 тысячи ранее работали по программе «Наристе» и смогут учить первые классы. Остальных предстоит найти.

«Вопрос решается и уточняется. Все зависит от итогового числа детей, которые впервые пойдут в этом году в школу. Запись продолжается, есть около 100 тысяч свободных мест для учеников. Статистику по учителям точно сможем озвучить, когда станет понятно, сколько откроется класс-комплектов», — пояснил он 24.kg.

Что касается нехватки педагогов по другим предметам, Алмазбек Токтомаметов отметил, что выпускников бюджетных отделений педагогических вузов уже распределили по школам, однако приказов об их приеме на работу пока нет.

Все данные по трудоустройству вносят в автоматизированную информационную систему «Мугалим».

Согласно реестру, есть около 600 вакансий учителей и сотрудников образовательных организаций.

Однако, по предварительным данным Минпросвещения, в республике не хватает 850 учителей.

Цифровизация школ

С сентября в школах, заверяют чиновники, полностью откажутся от бумажных дневников и так называемых красных журналов.

«Теперь весь учебный процесс — от выставления оценок до общения с родителями — ведется в электронном формате. Учителя, завучи, директора, родители — все перейдут в систему «Күндөлүк» и другие цифровые платформы», — сказала замминистра просвещения Лира Самыкбаева.

Читайте по теме Ноутбуки для школьных учителей STEM-предметов готовы

По ее словам, для учителей запустят онлайн-курс по искусственному интеллекту. Он будет доступен всем педагогам республики и даст базовое понимание работы ИИ, его возможностей и ограничений. Планируется серия обучающих видео и материалов на YouTube, тренинги в рамках августовских совещаний.

В Минпросвещения считают, что ИИ должен быть ассистентом для учителя — поможет быстрее и эффективнее готовиться к урокам, в том числе улучшать образовательный контент.

Он способен быстро подобрать учебные материалы, сформулировать вопросы, сгенерировать тесты, изображения, найти нужное видео или придумать интересную активность для урока. Это не только экономит время, но и делает учебу ярче и интереснее.

В связи с переходом на новые учебники учителей ждет обучение во время осенних, зимних и весенних каникул, то есть в течение всего учебного года.