Общество

На второй год не оставят. Что будет, если не сдал экзамен по кыргызскому в школе

Учащиеся 5-8-х и 10-х классов сдают в мае переводные экзамены по кыргызскому языку, учащиеся 9-х и 11-х классов — выпускные экзамены. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения.

В ведомстве напомнили, что, согласно конституционному Закону КР «О государственном языке Кыргызской Республики», в общеобразовательных организациях (школах, лицеях, гимназиях) в обязательном порядке проводятся письменные и устные переводные (из класса в класс) экзамены.

«Переводные экзамены проводятся не для того, чтобы оставить ребенка на повторный год как наказание, а чтобы узнать уровень владения детьми госязыка. Это мониторинг знаний школьников. На перевод ребенка, если он не сдаст экзамен, это не повлияет. Если ученик получит два, то его оставят «на осень», и учитель будет заниматься с ним дополнительно», — пояснили в Минпросвещения.

Отметим, что родители учащихся интересуются в соцсетях, что будет с детьми в случае получения неудовлетворительной оценки за переводной экзамен по кыргызскому, оставят ли их на пересдачу или на повторный год.
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
