Прием в школу. До 30 сентября пройдет поздняя регистрация

С 18 августа до 30 сентября в АИС «Электронная запись» будет доступна поздняя регистрация в школу. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, в рамках этого этапа будет снова активирована кнопка «Отменить запись». Родители смогут отменить предыдущую запись, если возникла необходимость, и перезаписать ребенка в другую школу при наличии свободных мест.

Родители, не успевшие записать детей до окончания поздней регистрации (30 сентября), смогут обратиться в школы только для регистрации на следующий учебный год.

Исключения возможны только в случае официальных решений органов управления образованием при наличии веских оснований.

Ответственность за несвоевременную регистрацию ребенка в школу несет родитель/законный представитель.