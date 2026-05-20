10:03
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Британия вслед за США тоже смягчила санкции для российской нефти

Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

СМИ
Фото СМИ. Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа

Сенат Конгресса США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку этого документа высказались 50 законодателей, против — 47.

Согласно документу, любые будущие военные действия в Иране должны быть одобрены конгрессменами.

CBS отмечает: это лишь первый шаг, и даже если обе палаты конгресса примут эту резолюцию, ожидается, что американский президент наложит на нее вето.

Reuters
Фото Reuters. Вашингтон против передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вашингтон не хотел бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, план США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему.

Вице-президент США заявил, что в ходе переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном был достигнут «значительный прогресс». При этом он в очередной раз озвучил жесткие предупреждения Дональда Трампа в адрес Тегерана.

По сообщениям СМИ, ссылающихся на заявление Джей Ди Вэнса в Белом доме, он выразил оптимизм по поводу дипломатического трека, но одновременно подчеркнул готовность США задействовать «план Б». Он повторил ультиматум Дональда Трампа, заявив, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Если дипломатия провалится, Вашингтон готов возобновить и продолжить военную кампанию для достижения своих целей.

Великобритания ослабила санкции в отношении российской нефти из-за перекрытия Ормузского пролива. Британское правительство вслед за США смягчило санкции в отношении российской нефти, перерабатываемой в дизельное топливо и авиакеросин в третьих странах. Смягченный санкционный режим вступает в силу в среду, 20 мая.

Это временное решение на фоне общего ужесточения санкций против РФ, правительство Великобритании остается приверженным жесткому санкционному режиму, подчеркнул представитель правительства.

Смягчение санкций отражает опасения усиления энергетического кризиса в целом и проблем с поставками некоторых нефтепродуктов на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.

Превращение Ирана во влиятельную мировую державу является важнейшим историческим достижением, однако сохранение этого статуса и его дальнейшее укрепление напрямую зависят от решения демографического вопроса. Об этом заявил верховный лидер Ирана.

Как сообщает пресс-служба канцелярии руководителя ИРИ, аятолла Муджтаба Хаменеи направил ответное послание группе общественных активистов в сфере демографической политики. В своем письме, приуроченном к Национальному дню населения, аятолл подробно остановился на связи между ростом численности населения, государственной мощью и развитием исламской цивилизации, призвав активистов активнее продвигать культуру деторождения.

IRNA
Фото IRNA. Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарканди выступил с трибуны 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарканди выступил с трибуны 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В своей эмоциональной речи он донес до мирового сообщества трагедию иранского города Минаб, пострадавшего от недавних масштабных ударов, и обвинил противника в целенаправленном разрушении гуманитарных основ.

Он подчеркнул, что характер военной агрессии США и израильского режима демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права.

СМИ
Фото СМИ. Последствия ракетных ударов США и Израиля по Ирану

«Сегодня я говорю от имени страны, которая подверглась неспровоцированному нападению. Удары наносились не по военным объектам, а по мирным гражданам, детям и инфраструктуре здравоохранения. В результате этого чудовищного преступления 168 учеников и учителей были убиты прямо за своими партами в учебных классах», — заявил он.

По его словам, подтверждена гибель 376 детей в возрасте до 18 лет. Более 33 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Серьезный урон нанесен медицинской сети страны — пострадали 63 больницы и 195 медицинских центров. При исполнении своего профессионального долга погибли 27 медицинских работников и врачей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374518/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. США снова продлили действие лицензии на российскую нефть
Атака на Иран. Тегеран согласен передать обогащенный уран России вместо США
Атака на Иран. Тегеран угрожает захватом территорий ОАЭ и Бахрейна
Куба рассматривает сценарии атак на объекты США, закупив сотни дронов — СМИ
Перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на 45 дней — Госдеп
МИД Китая призвал к скорейшему урегулированию ситуации вокруг Ирана
Атака на Иран — это геополитическая авантюра Запада, заявил Шойгу в Бишкеке
Атака на Иран. Премьер Израиля тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты
Атака на Иран. Папа Римский вручил послу Тегерана высшую награду Ватикана
Атака на Иран. Тегеран освободил Нобелевскую лауреатку Наргес Мохаммади
Популярные новости
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Китая произошло землетрясение интенсивностью 4,5 балла На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение интенсивностью 4,5 балла
В&nbsp;Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на&nbsp;десять суток В Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на десять суток
В&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; спасатели спустили травмированную туристку из&nbsp;Сингапура В парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура
На&nbsp;КПП узбекистанец требовал пропустить его вне очереди и&nbsp;матерился&nbsp;&mdash; ГПС&nbsp;КР На КПП узбекистанец требовал пропустить его вне очереди и матерился — ГПС КР
Бизнес
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
20 мая, среда
10:00
Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут заработать больше Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут...
09:51
В Араванском районе Ошской области ликвидировали последствия подтоплений
09:45
Атака на Иран. Британия вслед за США тоже смягчила санкции для российской нефти
09:39
В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки
09:36
Последствия ливня в Караколе: из подвалов многоквартирных домов откачивают воду