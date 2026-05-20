Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Сенат Конгресса США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку этого документа высказались 50 законодателей, против — 47.

Согласно документу, любые будущие военные действия в Иране должны быть одобрены конгрессменами.

CBS отмечает: это лишь первый шаг, и даже если обе палаты конгресса примут эту резолюцию, ожидается, что американский президент наложит на нее вето.

Вашингтон против передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вашингтон не хотел бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, план США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему.

Вице-президент США заявил, что в ходе переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном был достигнут «значительный прогресс». При этом он в очередной раз озвучил жесткие предупреждения Дональда Трампа в адрес Тегерана.

По сообщениям СМИ, ссылающихся на заявление Джей Ди Вэнса в Белом доме, он выразил оптимизм по поводу дипломатического трека, но одновременно подчеркнул готовность США задействовать «план Б». Он повторил ультиматум Дональда Трампа, заявив, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Если дипломатия провалится, Вашингтон готов возобновить и продолжить военную кампанию для достижения своих целей.

Великобритания ослабила санкции в отношении российской нефти из-за перекрытия Ормузского пролива. Британское правительство вслед за США смягчило санкции в отношении российской нефти, перерабатываемой в дизельное топливо и авиакеросин в третьих странах. Смягченный санкционный режим вступает в силу в среду, 20 мая.

Это временное решение на фоне общего ужесточения санкций против РФ, правительство Великобритании остается приверженным жесткому санкционному режиму, подчеркнул представитель правительства.

Смягчение санкций отражает опасения усиления энергетического кризиса в целом и проблем с поставками некоторых нефтепродуктов на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.

Превращение Ирана во влиятельную мировую державу является важнейшим историческим достижением, однако сохранение этого статуса и его дальнейшее укрепление напрямую зависят от решения демографического вопроса. Об этом заявил верховный лидер Ирана.

Как сообщает пресс-служба канцелярии руководителя ИРИ, аятолла Муджтаба Хаменеи направил ответное послание группе общественных активистов в сфере демографической политики. В своем письме, приуроченном к Национальному дню населения, аятолл подробно остановился на связи между ростом численности населения, государственной мощью и развитием исламской цивилизации, призвав активистов активнее продвигать культуру деторождения.

Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарканди выступил с трибуны 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарканди выступил с трибуны 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В своей эмоциональной речи он донес до мирового сообщества трагедию иранского города Минаб, пострадавшего от недавних масштабных ударов, и обвинил противника в целенаправленном разрушении гуманитарных основ.

Он подчеркнул, что характер военной агрессии США и израильского режима демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права.

Последствия ракетных ударов США и Израиля по Ирану

«Сегодня я говорю от имени страны, которая подверглась неспровоцированному нападению. Удары наносились не по военным объектам, а по мирным гражданам, детям и инфраструктуре здравоохранения. В результате этого чудовищного преступления 168 учеников и учителей были убиты прямо за своими партами в учебных классах», — заявил он.

По его словам, подтверждена гибель 376 детей в возрасте до 18 лет. Более 33 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Серьезный урон нанесен медицинской сети страны — пострадали 63 больницы и 195 медицинских центров. При исполнении своего профессионального долга погибли 27 медицинских работников и врачей.

