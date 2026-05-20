В Араванском районе Ошской области ликвидировали последствия подтоплений

В Араванском районе Ошской области полностью завершены работы по откачке воды и очистке территорий жилых домов, пострадавших от обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, накануне, 19 мая, примерно в 22.30 в айыльном аймаке Достук из-за проливного дождя арычные системы не справились с объемом воды. В результате произошел перелив, который привел к подтоплениям в двух населенных пунктах. В селе Жаны-Араван на улице Шадыбий вода затопила подвал одного жилого дома. В селе Мангыт подтопленными оказались подвалы трех жилых домов, а также дворовые территории еще двух домовладений.

Для ликвидации последствий ЧС на место происшествия оперативно выехали три спасателя. К работам были привлечены одна ассенизаторская машина и одна мотопомпа.

Вся скопившаяся вода была оперативно откачана, а территории полностью очищены.

Прошедшей ночью из-за проливных дождей сразу в нескольких регионах Кыргызстана сошли селевые потоки. В частности, разгул стихии и подтопления зафиксированы в городе Караколе, а также в Джалал-Абадской области. 
